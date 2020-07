Az Alba Fehérvár férfi kosarasai hazai pályán kezdenek

A terveknek megfelelően, augusztus közepén kezdi a felkészülést az Alba Fehérvár kosárcsapata.

A márciusban, egyik pillanatról a másikra véget ért idényben a 6. helyen állt a fehérvári kosárcsapat, a vezetők az elődöntőt tűzték ki célul a 2019–2020-as idényben. Arra már soha nem kapunk választ, ez összejött volna, vagy sem, az azonban biztos, a remények szerint októberben rajtoló szezonban olyan együttest óhajtanak összehozni, amely harcban lesz az éremért. Bajnoki címről és döntőről érthetően nem beszélnek – nem tudni, a riválisok milyen erősségű együtteseket hoznak össze –, ráadásul a felkészülés döntően egy hónap múlva veszi kezdetét mindenütt.

Az albások ezúttal augusztus 12-én, szerdán délután találkoznak a Gáz utcai csarnokban, orvosi vizsgálatokkal kezdenek, amelyek csütörtökön és pénteken folytatódnak, a tényleges erőnléti, majd a labdás munka a következő hét elején kezdődik a parketten és a konditeremben, továbbá a Bregyó-közben található sportcentrum műanyag borítású futópályáján.

– Mindenki megkapta a személyre szabott edzéstervet, mivel profi sportolókról van szó, nyilvánvalóan ennek megfelelően készülnek. Orvosok és fizioterapeuták ellenőrzik majd a játékosaink állapotát, igyekszünk minden részletre figyelni. Fontos, hogy mire a labdás edzések következnek, mindenki megfelelő erőállapotban legyen – mondja Forray Gábor vezetőedző. – Én is tréningezem, hetente kétszer bunyóedzésen veszek részt Kecskeméten, valamint kardioedzéseken is, utóbbi tekintetben a nejem útmutatásait veszem figyelembe, ugyanis személyi edzőként dolgozik. Fontos, hogy ne csak a kosaras, a szakvezető se hagyja el magát, ahhoz, hogy a szellem friss legyen, a testet is karban kell tartani.

A fehérváriak a tavasszal elsőként az olasz élvonalból hazatérő klasszis, Vojvoda Dávid szerződtetését jelentették be, három évre írt alá. A folytatásban két amerikai légiós megszerzéséről számolt be: előbb az irányító – vélhetően a Vojvodát és társait remek labdákkal kiszolgáló – Frank Turner látta el kézjegyével a megállapodást, majd a főként palánk alatt bevethető, de kintről is üzembiztosan célzó Stacy Davis is aláírta a jövő idényre szóló kontraktust.

– Frank Turner jól passzol és dob, fontos, hogy nem akarja egyedül megváltani a világot, elsősorban a társakat hozza helyzetbe és szolgálja ki remek labdákkal. Davis erős és atletikus, továbbá jó labdavezető, és jól céloz kintről is. Még két külföldit szeretnénk szerződtetni, a tárgyalások zajlanak, úgy gondolom, erős csapatunk lesz. Nyolc-tíz edzőmeccset tervezünk, az elsőre reményeink szerint szeptember elején kerülhet sor.