Az Alba együttese nagy csatában verte a debrecenieket

Pénteken kikapott, szombaton nyert az Alba Fehérvár kosárcsapata a Debrecen ellen. Utóbbi derbi rendkívül izgalmasan alakult, a hazaiak 76-74-re győztek.

A pénteki, 74-62-es debreceni győzelem után ismét megütköztek a felek a Gáz utcai csarnokban, Stefan Moody hármasával indult, Vojvoda egyéni akció után egyenlített, az egy nappal korábban is jól játszó Guyton is hintett egy triplát, Vojvodának erre is volt kintről válasza, Somogyi duplájával ismét vezetett a DEAC, de Turner távoli kosarával már 8-7 állt az eredményjelzőn. Nem sokáig, megint a DEAC volt előnyben, Somogyi megoldásainak köszönhetően, aztán Vojvoda vezérletével fordított a házigazda, a hátvéd leült pihenni, a túloldalon Molnár Márton szerzett két duplát, egalizáltak a vendégek, 16-16. Turner úgy volt eredményes betörés után, hogy útközben szabálytalankodtak ellene, a ráadás büntetőt is értékesítette. Később Guyton kapta el a fonalat, előbb saját palánkjánál szedett lepattanót, majd a túloldalon dobott hármast a sarokból, Forray Gábor időt kért, az első negyed vége előtt egy perccel, 19-27. A vendégek a folytatásban két, a hazaiak egy kosarat szereztek, tíz percet követően 21-31 állt a táblán.

Omenaka Godwin nem dobta be büntetőit, Davis igen, közelebb jött a Fehérvár. „Vegyük fel az embert, még közelebb!” – harsant Forray hangja a kispadról. Ez nem igazán sikerült, ugyanis Tóth Ádám köszönt be, a másik palánknál Takács Martin hintett hármast, tízen belülre érkeztek a hazaiak. Markovic mindkét büntetője kimaradt, Stacy esetében csak a második, igaz, a DEAC sem fejezte be akcióit sikerrel, így nem nőtt a különbség. Markovic középtávolról betalált, a debreceniek sokat hibáztak, ellenben Godwin bedobta ziccerét, zárkózott a Fehérvár, 36-39. A büntetők értékesítése nem ment az albásoknak, Turner rontott, majd Godwin akció során, nagy helyzetben, Guyton hármasa után Forray időt kért, sikerült kicsit rendezni a sorokat, félidőben 40-45-öt mutatott az eredményjelző.

Tóth Ádám pontjaival meglépett a debreceni brigád, később ő is hibázott, büntetőt, de így is tízre nőtt a különbség, 40-50. Tóth később javított, a mezőnyben elsőként elérte a 15 pontot, csapatára pedig illett a kifejezés, tízen túliak társasága. Vojvoda hozta közelebb a házigazdákat, Djordje Dramenac ügyeskedett, tartották a tetemes különbséget a vendégek. Ahmad és Markovic köszönt be többször, pillanatok alatt négy pontra jöttek a feléledő házigazdák, 53-57. Stacy hármasa után időt kért Kovács Adrián szakvezető, kisvártatva már az Alba vezetett, Vojvoda és Takács Martin remek megoldásaival, három negyed után 62-59 állt a kivetítőn. Markovic pontjaival tovább hízott a hazai előny, majd egy pontra jöttek a vendégek, Forray időt kért, 66-65. Mivel majdnem lejárt a támadóidő, Moody kínjában majdnem a félpályáról eresztett el egy hármast, majdnem be is szédült. A fiúk később is bátran vállalkoztak, de a triplák kiperdültek mindkét oldalon, ellépett az Alba, ám gyorsan egalizáltak a látogatók, 70-70. Vojvoda pincérrel feltett labdája a gyűrőben landolt, Ahmad blokkolt, Turner betalált, vezetett a Fehérvár, aztán egyenlített a Debrecen, a zárás előtt nyolc másodperccel Forray időt kért, 74-74. Az utolsó akciót a hazaiak vezették, Turner passza nyomán Ahmad ziccere a gyűrűben landolt, majd azonnal megszólalt a duda, 76-74-re nyert az Alba, kimondottan nívós találkozón.

Alba Fehérvár-DEAC 76-74

(21-31, 19-14, 22-14, 14-15)

A hazaiaknál Turner 12/3, Vojvoda 18/9, Markovic 12, Stacy 12, Omenaka 2, csere: Takács Martin 12/6, Ahmad 8, Lukács, Takács Milán jutott szóhoz a találkozón.