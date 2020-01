Az Alba egy ponttal verte a szolnokiakat

Kora ősszel magabiztosan, ezúttal óriási küzdelemben verte az Alba az Olaj kosarasait, 90-89-re.

Megtelt a szolnokiak szektora, ami nem is volt meglepő, a felek az utóbbi két évtizedben mindig öldöklő csatákat vívtak egymással, döntően az aranyért. A látogatók az edzőcserét követően három győzelemből álló szériát építettek, a fehérváriak az utóbbi négy meccsből kettőt nyertek, kétszer kikaptak, egy hete Sopronban szenvedtek hosszabbításos vereséget. Cupkovic kinti dobása leperdült a gyűrűről, a túloldalon Andre Jones beköszönt. A 32. születésnapját a meccsnapon ünneplő Darrin Govens a sarokból válaszolt, Cupkovic triplájával pedig már a hazaiak vezettek, ráadásul Guyton is beköszönt távolról, a vendégek trénere, Potocnik érthetően időt kért, 9-3. Davis válaszolt, aztán kimaradtak a dobások mindkét oldalon. Miután a távoli kísérletek során nem szédültek be a labdák, középtávoli kísérletek következtek. Cupkovic hármasával megint ellépett a házigazda, Juhos réven közelített az Olaj, sőt, Tucker zsákolásával vezetett, Ramirez időt kért, 12- 13. Govens pillanatai következtek, később Jones ügyeskedett. Potocnik forgatta együttesét, a frissen beálló Rudner előbb nem találta egy gyűrűt, majd látványos triplával jelentkezett, Ramirez kettős cserét hajtott végre, Markovic és Molnár került parkettre, később Lukács és Takács Milán is, dominált az Alba, az első negyedet Markovic bravúros kosara zárta, 30-20.

Molnár szerzett lepattanókat és fontos pontokat, állva maradt a Szolnok, Potocnik kénytelen volt ismét időt kérni. Jones kosarai után Ramirez is magához rendelte játékosait, 34-24-es állásnál. McDuffie mutatott szép dolgokat, a KK pedig Price és Tucker révén jött közelebb, tíz ponton belülre. Cakarun dobott ziccereket (43-37), aztán egymással foglalkozott a lelátó népe, egy pohár tartalma szolnoki kézből került a parkettre, emiatt törlés és többperces szünet következett, valamint megerősítették a rendezői gárdát a vendégek által birtokolt területen. Felváltva születtek pontok, aztán Davis remekelt, félidőben 51-45 állt a táblán. McDuffie hármassal indított, aztán büntetőit is bedobta, a másik palánknál Price és Davis szorgoskodott, ismét tízen belül került az Olajbányász. McDuffie újabb pontjai nyomán Potocnik időt kért, 62-52. Jones révén araszolt előre a vendég, ám McDuffie megmozdulásai nyomán rendre meglépett a vendéglátó, nem tudtak közel férkőzni az alföldiek. Molnár Márton jól kapkodta a lepattanókat, aztán leült pihenni, Cakarun ziccereivel zárkózott a Szolnok, Ramirez időt kért, 71-65. Három negyed után nyolc ponttal vezetett a házigazda, aztán többel, Markovic gyötörte a labdát a hálóba. Jones révén maradt meccsben az Olaj, a légiós bátran tüzelt és pontosan, aztán ezt tette Juhos is, egy pontra zárkóztak, Ramirez kénytelen volt időt kérni, a vége előtt öt perccel, 81-80. Molnár ziccereket rontott, Govens nem hibázott kintről, miként Guyton sem, a túloldalon Jones nyújtott kiválót, végül 90-89-re nyert a Fehérvár.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–Szolnoki Olajbányász KK 90-89 (30-20, 21-25, 22-20, 17-24)

Alba Regia Sportcsarnok, 2200 néző. V.: Cziffra Cs., Farkas G., Söjtöry T.

Alba: Govens 12/6, Guyton 8/6, Cupkovic 8/6, McDuffie 19/6, Csorvási

8. Csere: Markovic 14, Molnár 8, Ljubicic 11/3, Lukács 2. Vezetőedző:

Jesus Ramirez.

Szolnok: Davis 15/9, Tucker 6/3, Rudner 3/3, Jones 25/9,Juhos 12/3,

Cakarun 11. Csere: Rudner, Juhos, Tóth N. 2, Price 15/6, Kovács -. Vezetőedző:

Gasper Potocnik