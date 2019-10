Az Alba a második fordulóban a paksi kosarasokat gyűrte le

Hektikus mérkőzésen, nagy csatában verte az ASE együttesét az Alba, a házigazdák 88-83-as győzelmet arattak a piros-kékek felett.

Jobban kezdett a vendéglátó, aztán a látogatók domináltak, Lóránt Péter és Faust vezérletével, az első negyedet követően hat ponttal vezettek az atomvárosiak. A második etap a fehérváriakról szólt, nagy rohanást produkáltak, a vendégek mestere, Dzunic Braniclav kétszer időt is kért. A félidőben az albások hét ponttal vezettek, a harmadik negyedet is jobban kezdték, azonban a tolnaiak elkezdték szórni a hármasokat, 12 pontos különbségről jöttek vissza, sőt, a vezetést is átvették. A záró tíz perc is bőven tartogatott izgalmakat, Faust minden szögből betalált, valamint Lóránt is szorgalmasan gyűjtögette a pontokat. A korábban sokat hibázó Govens keze nem remegett, fontos kosarakat szerzett, izgalmas csatát nyert az Alba, amely hibátlan a bajnokságban. Múlt hétvégén Szolnokon nyertek magabiztosan, ezúttal hazai pályán, nagy küzdelemben.

Alba Fehérvár–Atomerőmű SE 88–83 (21–27, 28–15, 20–22, 19–19)

NB I-es bajnokság, 2. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 2230 néző,

vezette: Földházi T., Nagy V., Török R. (Bodrogváry I.)

Alba Fehérvár: Ljubicic 6/6, Keller 3/3, Markovic 14/3, Cupkovic 6, Molnár 15. Csere: McDuffie 12/3, Guyton 14/3, Csorvási 4, Govens 14/3, Takács -. Vezetőedző: Jesus Ramirez

Atomerőmű SE: Evans 14/6, Harris 2, Faust 26/24, Coleman 6, Lóránt 19/3. Csere: Kovács Á. 7/3, Kis 5/3, Porter 4, Szalai -. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Vezető képünk illusztráció!