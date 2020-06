Az alapítástól napjainkig, a volános jégkorong fél évszázada

Ötven éve, 1970. július 1-én, a fővárosban alapították a Budapesti Volán jégkorongszakosztályát. A Hydro Fehérvár AV19 jogelődjét.

A fővárosi székhelyű utánpótlás-nevelő műhelynek, Központi Sportiskolának 1963-tól létezik jégkorongszakosztálya, a KSI második, végzős csapatát az 1952–53-as születésű játékosok alkották, az ifiből kiöregedő komplett gárdát átvette a Volán SC, 1970 őszén indította a felnőtt bajnokságban. Akkoriban kevesen gondolták, hogy sikertörténet veszi kezdetét, amely hét évvel később egy vidéki városban folytatódik és tart napjainkban is.

– Tapolczai Kálmán volt a Volán Tröszt vezérigazgatója – a jelenlegi Volánbusz jogelődje –, sportszerető ember volt, a tanácsadói mondták, legyen a Volánnak hokiszakosztálya is a már meglévő kézilabda és labdarúgás mellett – mondja Ocskay Gábor, aki 1977-től dolgozik a fehérvári hokiért. – Csapattársaim közül Balogh Tibor kapusként szerepelt, később védett a Fradiban, Újpesten, a válogatottban, még később szakkommentátor lett, dolgozott női szövetségi kapitányként. Pápai Gyula center szintén válogatott lett, miként a hátvéd Kolbenheyer József, akinek a lánya jelenleg a nemzetközi elnökség tagja, a női szakág vezetője. A balszélső Gilján János szintén válogatott volt, rajtam kívül ők is ősvolánosok.

Ocskay Gábor a csapat kapitánya volt 1975 decemberéig, gerincsérülés miatt 23 évesen búcsúzott. A C csoportos vb-n még jégre lépett a felnőtt válogatottban hátvédként, aztán elköszönt az élsporttól.

– A KSI utánpótlás-nevelő egyesület volt, nyáron a Jégszínházban edzettünk, amúgy a Kisstadionban és a Millenárison üzemelt nyitott jégpálya, a bringapályán belül. Nagyon jó hangulatú, családias klub volt, kiemelkedő műhely. Amikor 18 évesek lettünk, mi együtt maradtunk, az elődeink szétszéledtek a fővárosi klubokban. A minket megelőző korosztályban Kereszty Ádám, Havrán Péter, Krasznai János – a későbbi sikeres kamionversenyző –, Hajzer János, a kapus Kovács Antal fémjelezte 1951-es születésű korosztály tagjai a Fradiban lettek kulcsemberek, mások a Megyeri útra igazoltak. A későbbi újpesti klubelnök, Bőle Dezső, Ugrai Iván, Fodor Árpád a liláknál talált otthonra.

A KSI 1952–53-as korosztálya pedig táptalaja lett a későbbi Székesfehérvári Volánnak. A Budapesti Volán 1970 őszétől hét éven át szerepelt a hazai felnőttbajnokságban, az első évben kizárólag sportiskolásokkal, a folytatásban igazoltak nagy neveket, valamint jöttek az újabb korosztályok a KSI-ből.

– A kapus Kovalcsik Péter több mint húsz évig védte a Volán és a válogatott hálóját, a szélső Tasnádi László volt, azaz Rizsa, a hátvéd Németh György, valamint nagy öregnek számított Bánkuti Árpád és Klink János is. Múltak az évek, nehéz volt közönségbázist kialakítani, akkoriban komoly szurkolótábora a Fradinak és Újpestnek volt. A Kisstadionban 7-8 csapat edzett és vívta meccseit, a két nagy mellett a Postás, Vörös Meteor, BVSC, BKV Előre, a Budapesti Spartacus és a Volán, csak az Újpestnek volt saját pályája.

1976-ban a közlekedési sportklubban egyre többet kezdtek arról beszélni, hogy mivel nincs saját pályájuk, el kellene mozdulni valamelyik nem túl távoli, vidéki város irányába, ahol már épült, vagy épül jégpálya. Ez lett Fehérvár, ahova Ocskay 1977 őszén megérkezett.

– A sérülésem után a Volán SC-nél helyezkedtem el a hokisok technikai vezetőjeként, a klubelnök, Grosics Gyula munkatársaként. Fehérvárra költöztem a családdal, az utánpótlásban kezdtem edzősködni. A felnőttcsapat Budapesten edzett, de itt játszotta bajnoki mérkőzéseit. Ez is nyitott pálya volt, mint itthon akkoriban mindegyik, az volt a nagy előnye, hogy korlátlanul lehetett használni edzésekre, persze, csak téli időszakban, ha a hideg beköszöntött. Az első évben nem itt tréningezett a gárda, később heti két edzésre, a hazai bajnokira itt került sor. Fehérvári hokisok nem voltak, aztán Kóger István, Pesti Zoltán és Hegyi Zoltán bemutatkozott a felnőttben, az 1982-83-as idényben, az áttelepülés után öt esztendővel. Előzőleg, 1981-ben első vidéki csapatként bajnoki címet nyertünk, körmérkőzéses rendszerben. Nem volt rájátszás, aki a legtöbb pontot szerezte, az lett az aranyérmes. Közben a BVSC hokiszakosztálya megszűnt, egy teljes válogatott sor került ide, Balogh Imre, Terjék István, Szajlai László, Palla Antal és Kiss Tibor. Ez az ötös sokat tett az 1981-es bajnoki címhez, az arany érdekessége, hogy a csapat technikai vezetője az akkoriban másodállásban rádióriporterként tevékenykedő Török László volt, aki később főállású rádiós lett.

A folytatásban aranyérmet közel húsz évtizedig nem ünnepelhettek a fehérváriak, azonban az utánpótlás folyamatosan erősödött. Az ificsapat 1993-ban bajnoki döntőt vívott a Dunaújvárossal, komoly érdeklődés mellett a BS-ben, nagy csatában vesztettek. A felnőttek megnyerték a Magyar Kupát, a fehérvári fináléban, a közben befedett létesítményben, telt ház előtt verték a Ferencvárost.

– Kétszer jutottunk a bajnoki döntőbe, 1994-ben és 1995-ben is kikaptunk a Fraditól. Az elsőt nagyon simán elvesztettük, egy évvel később viszont komoly eséllyel pályáztunk az aranyra. Az első meccset megnyertük, a másodikon is sokáig vezettünk, végül alulmaradtunk, ahogy a harmadik derbin is. Borisz Puskarjov volt az edzőnk, neki sokat köszönhettünk, öt évet dolgozott Fehérváron, sikerrel. Jelenleg Oroszországban, a KHL-es Lokomotiv Jaroszlavl utánpótlásában tevékenykedik, rendkívül eredményesen, több korosztályban nyert orosz bajnoki címet együtteseivel. Utoljára 2016-ban találkoztam vele Moszkvában.

A korongosoknál a nagy áttörést az 1997-es év hozta, ugyanis a sportért rajongó Tóth Istvánt kinevezték az anyacég, az Alba Volán Rt. vezérigazgatójának.

– Ismertük egymást korábbról, a vezér éveken át tagja volt az klub elnökségének, azt a célt tűztük ki közösen, hogy Fehérvárt a magyar hoki fellegvárává emeljük. Az 1998-as döntőt elvesztettük a Dunaferr ellen, az első meccset megnyertük idegenben, azonban a folytatásban nem tudtunk nyerni. Egy évvel később viszont igen, megint a megyei riválissal találkoztunk, hatalmas csatában diadalmaskodtunk 1999 márciusában, soha nem felejtem el. A hetedik, mindent eldöntő mérkőzést hosszabbításra mentettük, alig kezdődött el a ráadás, Kangyal góljával győztünk. Elképesztő élmény volt, minden meccs telt ház előtt, Dunaújvárosban is rengeteg fehérvári szurkolt. Jöttünk haza a busszal, bár hideg volt, az út mellett félmeztelen drukkerek álltak a kocsik tetején, mindenki nagyon ki volt éhezve a sikerre. A legemlékezetesebb ünneplésünk ez volt már Újvárosban, aztán Fehérváron is. Rajz Attilának egy meccsel korábban, egy ütközésnél leszakadt a lépe, a csapat első útja hozzá vezetett a kórházba az éjszakai órákban, majd onnan a főtérre. Azóta is nagyon sok sikerben volt részünk, de azt a hangulatot csak megközelíteni tudtuk, megismételni, vagy túlszárnyalni nem.

Minden évben igyekeztek jelentős nemzetközi eseményt Fehérvárra hozni, kezdődött a 2002-es B csoportos világbajnoksággal, ahol a mieink majdnem feljutottak az elitbe, 2004-ben megszervezték a történelmi Magyarország–Team Canada mérkőzést, 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben pedig Continental Kupákat rendeztek óriási sikerrel, telt ház előtt.

– Világsztárok léptek a fehérvári jégre, 2005-ben, az NHL-es szünetben itt játszott az olasz Milano Vipers, a Dinamo Moszkva, a Zólyom, amit korábbi és későbbi edzőnk, Jan Jasko vezetett győzelemre, a fináléban 2-1-re verték az oroszokat. Afinogenov, Dacjuk, Handzus, Országh, Zednic szerepelt itt, a mi együttesünket a kanadai Pat Cortina irányította, a későbbi magyar és német szövetségi kapitány.

Közben páratlan években születtek a hazai diadalok, 2001-ben és 2003-ban, majd következett zsinórban szerzett tíz aranyérem. Közben 2007-ben jött a nagy kaland, a nevezés az EBEL-re.

– Megnyertük a Dunaújváros elleni finálét, másnap a szövetség főtitkára, Kovács Zoltán jelezte, az egy évvel korábban csatlakozó és jól szereplő szlovén Acroni Jesenice mellett az Olimpija Ljubljana is kérvényezte felvételét az osztrák bajnokságba, kiderült, hogy páratlan a létszám, 9 csapatnak van rajtengedélye. Azonnal beadtuk a kérelmet, hatalmas erőfeszítések árán sikerült felvételt nyernünk, immár 13 éve. Az első időszak nagyon nehéz volt, a nemzetközi szereplésben Tóth István mellett Elekes Szentágotai Blankának is fontos szerep jutott. Ő később az EBEL alelnöke lett, három éve pedig már a nemzetközi szövetség központjában, Zürichben dolgozik a női szakágnál. Hosszas tárgyalások, egyeztetések után belevágtunk, úgy mentünk bele az alagútba, hogy nem tudtuk milyen hosszú és mikor lesz fény. Gyorsan kiderült, jó döntés jó volt, a 2008-as, szapporói, Divízió I-es vb-t megnyertünk, ami mérföldkő volt a magyar jégkorongban. Ennek köszönhetően került a jégkorong az öt látványsportágba, kiemelt státuszhoz jutott, ami a TAO-s pénzek elosztásánál döntő jelentőségű. A csapat magját fehérváriak alkották, a keret kétharmada volt volános. Hasonlóan sok volános volt 2015-ben Krakkóban is, ahol szintén sikerült a feljutás az elitbe. Javaslatomra a hazai szövetség honosította a kanadai Andrew Sarauert és Frank Banhamet, akik Kóger Dániellel kiegészülve nagyszerű csatártriót alkottak.

A sportvezető sajnálja, hogy bár többször volt rá esély, a négy közé egyszer sem sikerült bejutnia a Volánnak az EBEL-ben. Ebben szerepet játszik, hogy az osztrák riválisok más anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, a fehérvári klub folyamatosan anyagi problémákkal küzd. Ocskay három éve, 2017-ben két lépéssel hátrébb lépett, azóta a Fehérvár AV19 elnökségében tevékenykedik a négytagú menedzsmentben, Palkovics Krisztián, Fekti István és az elnök, Gál Péter Pál társaságában, valamint a hokis akadémia kuratóriumi elnöke. A klub elnöki tisztét három éve Gál Péter Pál látja el, Szélig Viktor általános igazgatóként tevékenykedik.

– Az elmúlt ötven év nagyon sok sikert, örömöt hozott, bízom abban, hogy az alapítás hatvanadik évfordulója alkalmával is hosszasan beszélünk majd. Tehát az elkövetkező tíz év is sok sikert, felejthetetlen pillanatot hoz majd a fehérvári hoki barátainak – jegyezte meg Ocskay Gábor.