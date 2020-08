Az akadémisták nagy napja volt

A koronavírus miatt a Puskás Akadémia sok fiatal játékossal kényszerült kiállni az Újpest ellen a labdarúgó NB I 3. fordulójában, azonban a tehetséges akadémisták lendületesen, jól futballoztak, így nagy csatában 3-2-re győzték le a lilákat.

A 17 éves tinikapus Auer­bach Martin már az Európa-ligában is pályára lépett, de a bajnokságban ez volt az első meccse, akárcsak a nagyszerűen futballozó Komáromi Györgynek, aki agilisan játszva, szépségdíjas találattal juttatta előnyhöz a csapatát: a 11. percben a szélről befelé húzva ritkán látható nagy gólt ragasztott Filip Pajovics kapujába. Ezzel a „Gyuszi” becenévre hallgató fiatalember megalapozta a diadalt vasárnap este. Nyugodtan mondhatjuk, sokak meglepetésére remek futballt mutattak be a sárga-kékek, ugyanis szemben a svédországi Európa-­liga-mérkőzéssel, kevés hibával és hatalmas győzni akarással mentek előre hősiesen.

– Akkor fel sem fogtam, hogy az első NB I-es meccsemen meg tudtam szerezni az első gólomat – kezdte nyilatkozatát a sajtótájékoztatón a tini, Komáromi György. – Nem is álmodtam erről. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy ez sikerült! Eleve úgy vágtunk bele a mérkőzésbe, hogy nincs veszítenivalónk, és ez a mentalitás az egész csapaton érződött. Az első gól után eldönthettük volna az összecsapást, de sajnos nem sikerült élnünk a lehetőségeinkkel, ráadásul kaptunk egy elkerülhető gólt is az Újpesttől. A második fél­időre pedig megint úgy mentünk ki a pályára, hogy meg akarjuk mutatni, hogy képesek vagyunk rá! – tette hozzá.

Mellettük Ganbold Ganbayar, aki Csákváron kezdte a szezont, a kooperációs szerződés révén most bevethetővé vált, akárcsak az NB III-ban szereplő Corbu Marius és Vizler László is, akik csereként beállva aktív részesei voltak a fővárosiak legyőzésének. Nem véletlen tehát, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző is büszkén értékelt az összecsapás után.

– Nagyon jól felkészültünk a „Dózsából”, mi domináltunk az első perctől. Nagyon jó volt az atmoszféra az öltözőben, azzal viccelődtünk, hogy a Hammarbyval melegítettünk be az Európa-ligában az Újpest elleni meccsre. Ott sajnos sok hibával és eladott labdával veszítettünk, most viszont sikerült javítanunk, és minden utasítást betartva győztünk. Nagy gratuláció a fiúknak! – mondta elégedetten a szakember, majd az elmúlt időszak nehézségeiről is szót ejtett.

– Az elmúlt két hét mély nyomot hagyott bennünk, szinte teljesen új csapatot kellett építeni, mint ahogy az Európa-ligára, ahol az ellenfél – érthető, taktikai okokból – nem akart halasztani, ami azért messze állt a fair playtől. Nehéz volt összeállítani az együttest, hiszen nem tudtuk mindenkiről pontosan, hogy megüti-e az NB I-es szintet, volt, hogy csak „kitippeltük”. De a játékosok megmutatták, hogy maximálisan hozzá tudnak adni a csapat játékához. Azt hiszem, a jövőben lesz mire, illetve kikre építeni. Bízom benne, hogy hamarosan visszatérhetnek a most még beteg játékosok is.

A tervek szerint a következő fellépésük néhány nap múlva várható: a második fordulóban elhalasztott Kisvárda elleni OTP Bank Liga-mérkőzésüket szeptember 4-én, pénteken este 8 órakor pótolják a Várkerti Stadionban.