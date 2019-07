Az akadémiáról a válogatottba utazhatnak

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia összesen kilenc növendéke kapott meghívót a különféle korosztályos válogatottak kapitányaitól.

Hölgyeké az elsőbbség, mondhatnánk, kezdjük tehát a sort a lista egyetlen hölgy tagjával, Palakovics Laurával. Az akadémia 17 éves játékosa rendre bekerül az U19-es korosztály nemzeti együttesébe, csakúgy, mint klubjában, ahol szintén kiérdemelte, hogy a rutinosabbak között szerepeljen. A női U19-es labdarúgó-válogatott Telkiben edzőtáborozik Turtóczki Sándor szövetségi edző irányítása alatt. Négy játékos került be a felcsútiak NB III-as csapatából az U18-as válogatott keretébe, egészen pontosan Komáromi Györgyöt, Posztobányi Patrikot, Ominger Gergőt, és Vaits Marcellt hívták meg. Az említett négy játékos kulcsszerepet vállalt az U17-es Európa-bajnokságon elért történelmi ötödik hely elérésében, ami egyet jelentett az idén októberben, Brazíliában megrendezendő világbajnokságra való kijutással. Az már ismert, hogy az őszi viadalon Ausztráliával, Ecuadorral és Nigériával kell majd megküzdeni a továbbjutást érő pontokért. Ezelőtt azonban még egy hosszadalmas felkészülési procedúra vár a fiatalokra, legelőször is július 21–24. között Telkiben lesz jelenésük összetartáson, amelyet Preisinger Sándor szövetségi edző vezényel majd számukra.

Ugyancsak ekkor a Pest megyei Telkiben fog gyakorolni az U17-es, azaz 2003-as korosztály válogatottja is, amelyben szintén négy játékos, Gazdag Vajk, Mayer János, Pataki Márk és Szujó Attila képviseli majd a felcsúti sárga-kékeket. Komoly feladat vár az együttesre, ugyanis az ősszel rajtoló Európa-bajnoki selejtezőinek első körére készülnek. A kontinensviadal felé vezető első lépéseket Szerbia, Fehéroroszország, és Lettország legyőzése jelentheti számukra. A válogatott mellett az első csapat kapuján is kopogtatnak már a fiatal tehetségek, így a 18 éves Radics Márton is, aki az NB III-as együttesből érkezett az első osztályban szereplő gárdához. Elmondása alapján a beilleszkedéssel nem volt probléma, a felkészülés során nyújtott teljesítménye pedig ezt alá is támasztja.