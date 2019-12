Az Acélbikák kevés esélyt adtak

Az Erste Liga 27. játéknapján a Fehérvári Titánok együttese megyei rangadón lépett jégre a Dunaújvárosi Acélbikák ellen, és próbálta őket idén először legyőzni, de a reményeik az első harmadban szertefoszlottak.

Fehérvári Titánok–Dunaújvárosi Acélbikák 2-5 (0-3, 1-1, 1-1)

Székesfehérvár, 513 néző

V: Tímár, Varjú, Árkovics G., Somos

Titánok: Usnik – Kiss R. Mangone – Imre P., Szabó B. – Schartz (1), Vas Márk – Erdély B., Horváth M.; Madácsi 1, Mihály Ákos, Zion – C. Campbell (1), Dézsi 1, Péter A. – Buzás, Császár, Nagy Á. – Almási, Kovács Alex, Vincze G. Edző Kiss Dávid

DAB: Hughson – Kovács B. Z., Vuorijärvi (2) – Baker, Lendák (1) – Dósa, Hüffner – Ambrus, Ráduly; Azari 2 (1), Dansereau 2 (1), Mazurek (2) – Németh P., Silló 1, Turcotte (1) – Kovács E., Pinczés, Szubotics – Gebei G., Tamás. Edző: Miroslav Ihnacák

Kiállítások: 10, ill. 16 perc

Kapura lövések: 46-34

Sokan elkísérték a DAB-ot, szinte teljesen megtelt a vendégdrukkerek számára fenntartott szektor, és ezt meg is hálálta csapatuk. Az 5. percben egy kontra után Azari Zsoltnak nem volt szíve passzolni, ő maga fejezte be nagy lövésből szerzett találattal az akciót, 0-1. Majd a csapatkapitány duplázott, középről 10 méterről vette be Val Usnik kapuját, 0-2. Még nem volt vége a Titánok vesszőfutásának, Azari gólja után 34 másodperccel Silló Arnold száguldott el, és talált be, 0-3. Kiss Dávid nyomban időt kért, hogy valamelyest rendezze a sorokat, mindez sikerült is, mert ezt követően érintetlen maradt a hazai ketrec.

A folytatásban sem fogyott el a kapu előtt a vendégek tudománya, Dansereau szólóból mattolta a 27. percben a kiszolgáltatott Usnikot, 0-4. Azért nem maradtak gól nélkül a hazaiak sem, a 37. percben előnyből Dézsi Bence lőtte ki a kapu közepét, 1-4. A záró harmad elején kettős előnybe kerültek a Titánok, és ebből gólt is ütött Madácsi Benedek, 2-4. Tíz perccel a vége előtt Dansereau bombázott a hálóba a kapuvas segítségével, 2-5.