Augusztus 20-án versenyez az atlétika elitmezőnye

Július 7-én adott volna otthont a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjnak, azonban a koronavírus-járvány átírta a forgatókönyvet. De a rangos verseny nem marad el.

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj szervezői közleményben adták hírül, hogy a nemzetközi megmérettetést augusztus 20-án rendezik Székesfehérváron. Természetesen ez is csupán tervezett időpont.

„Figyelembe véve az elmúlt időszak történéseit, a koronavírus-járvány hatásait, a hazai és nemzetközi versenynaptár alakulását, a World Athletics ajánlásait a nemzeti bajnokságok időpontja tekintetében – kellő óvatossággal és körültekintéssel az augusztus 20-i időpontot tartjuk a legalkalmasabbnak arra, hogy megtartsuk az idei versenyt.

Az elképzelés szerint az újraéledő nemzetközi atlétikai versenyprogram egyik első eseménye lesz Székesfehérváron a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj.” – áll a közleményben.

Telefonon kerestük az immár tizedik állomásához érkező, nagy népszerűségnek örvendő viadal egyik fő szervezőjét, Gyulai Mártont, de részletekkel nem tudott szolgálni. Egyelőre tehát előkészítés alatt van a program, egyeztetnek, tárgyalnak az esetleges indulókkal. Az azonban bizonyos, hogy idén sem marad világsztárok nélkül a megmérettetés, hiszen az atlétika nagyágyúi is szívesen látogatnak el a két évvel ezelőtt az esztendő legjobb egynapos versenyének választott viadalra.

2019-ben is elképesztő eredmények születtek a Bregyóban. 100 gáton a nőknél a világcsúcstartó Kendra Harrison nyert 12.60 másodperccel az olimpiai második Nia Ali (12.63) előtt. A távolugróhomokba olyan kiválóságok huppantak, mint az olimpiai bajnok Tiana Bartoletta, vagy a szerbek fedett pályás világbajnoka, Ivana Spanovics, de 681 cm-rel Szokolva nyert. A férfiaknál a világ jelenlegi két legjobb hármasugrója, a kétszeres olimpiai bajnok Christian Taylor és az akkori ranglistát 18,10 méterrel vezető Will Claye is csatázott hatalmasat, Taylor versenycsúccsal, 17,68 méterrel nyert. A 200 méteres versenyben a férfiaknál a 100-as ranglistavezető amerikai Christian Coleman 19.91 másodperces versenycsúccsal győzött, megelőzve többek között a vb-címvédő török Ramil Guliyevet (20.23 mp), a nőknél pedig a 400-as olimpiai címvédő bahamai Saunae Miller-Uibo 22.18-cal, Colemanhez hasonlóan versenycsúccsal diadalmaskodott. De a nők 2000 méteres távján is rekordot ünnepelhetett a fehérvári publikum, az etióp Genzebe Dibaba 5:33,76-os eredménnyel ért célba elsőként.