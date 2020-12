Átszakították a gátat

A végletekig kiélezett összecsapást nyert meg a hétvégén vízilabda OB I/B-ben szereplő Fehérvár Vízilabda SE a VIWA-II. kerület ellen.

Fehérvár VSE – VIWA-második ker. 15-12 (3-3, 2-2, 5-1, 5-6)

Székesfehérvár, Csitáry G. Emil, zárt kapus,

Vezette: Bereczki Miklós, Ádám Frank.

Gólok: Szilvasán Patrik 4, Szedmák Dávid 3, Varga Márk 2, Pászti Zalán 2, Prikidánovics Nándor, Varga Ákos, Pongrácz Flórián, Tóth Márkó Guidó, illetve Kubicza Ádám 4, Fazekas Gergő 2, Turán András 2, Vásárhelyi Vince, Goschi Ádám Áron, Ofella Ádám Adrián, Sipos Dávid.

Az őszi bajnokság utolsó előtti fordulójában roppant fontos három pontot gyűjtött be Gyöngyösi János gárdája, hiszen több mint egy hónap után nyert ismételten a csapat. Már a kilencedik játéknapon az Oázis ellen is csupán egy paraszthajszálon múlt a siker a fehérváriaknak, de ezt a negatív tapasztalatot is felhasználva ezúttal nem jártak pórul. Már az első negyed izgalmai és változatossága megmutatta, hogy mire számíthatunk: bár a vezetést a hazaiak szerezték meg, de a II. kerületiek három góllal is válaszolni tudtak, majd ismét koronázóvárosiak kerekedtek felül, s egy huszáros hajrával döntetlenre mentették az első negyedet (3-3). A következő játékrész is hasonló színvonalat hozott, melyben főként a küzdelem dominált, de így is két-két találatot jegyeztek a csapatok. Ennek okán fej fej mellett, 5-5-tel vonultak a nagyszünetre, amely után lépéselőnybe kerültek a hazaiak. Hihetetlen negyedet produkálva négy góllal megléptek a végjátékra, 10-6.

Az utolsó nyolc percben rutinosan, nyugodtan játszva jó sáfárkodtak a megszerzett előnyükkel, és 15-12-re diadalmaskodtak, megszakítva ezzel négy meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatukat. Bekő Martin, az egyesület technikai vezetője és egyben játékosa értékelt lapunknak. – A fegyelmezett játék és hosszabb kispad volt a kulcs. Az eddigi mérkőzésekhez képest sokkal többet cseréltünk, bátran nyúlt a vezetőedzőnk azokhoz a fiatalokhoz, akik alig játszottak, de ők is remekül szálltak be a meccsbe. Ennek okán a kezdő játékosok jobban bírták a terhelést, pihentebben jobb döntéseket hoztak a kiélezett szituációkban. A védekezésünk is rendben volt. Ezúttal az ifik kezdőkapusával, Ligeti Andrással kezdtünk, aki bár az elején kapott néhány peches gólt, de ahogy a csapat egyre inkább belelendült, ő is felvette a ritmust, s megkeserítette az ellenfél támadóinak a dolgát. A találkozót a harmadik negyed eleje döntötte el, amikor Pászti Zalán hatalmas kapufás löketére először kapust cseréltek a második kerületiek, majd a beálló hálóőrt Prikidánovics Nándi egy igen látványos góllal üdvözölte az összecsapáson. Ezt követően jöttek a találatok, nagyobb előnyre is sikerült szert tennünk, ami láthatóan megnyugtatta a csapatot. A végjátékban Szedmák Dávidot a letámadó ellenfél védelme mögött könnyedén megtaláltuk centerpasszokkal, ezeket kihasználva pedig sikerült lezárnunk a meccset – mondta elégedetten.

Győzelmével a Fehérvár Vízilabda SE a kilencedikről egészen a hetedik helyig lépett fel a tizenkét fős bajnoki táblázaton. Az őszi szezont pedig rangadóval zárják, ugyanis az előttük álló Eszterházy SC-t fogadják a Csitáry G. Emil Városi Uszodában.