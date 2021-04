Átrobogott a NEKA a Gárdony-Pázmánd NKK csapatán

Már az első félidőben elbukta a bajnoki pontokat a NEKA ellen a Gárdony-Pázmánd NKK csapata a női kézilabda NB I/B 15. fordulójában.

Eddig is több meghatározó játékosa bajlódott a felépüléssel, a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián pallérozódó ifjú amazonok ellen pedig a házi góllövőlista éllovasa, Becséri Kitti, a kezdő balszélső Vörös Szimonetta és a standard beálló, Nagy Adrienn, valamint cseréje, Pervein Orsolya is hiányzott a Gárdony-Pázmánd csapatból betegség illetve sérülés miatt. Ugyanakkor a NEKA megtisztelte a tópartiakat, hiszen több, az NB I-es bajnokságban is szereplő játékosát is visszajátszatta. Nem is kezdett azonos hőfokon a két hölgykoszorú, a Balaton-partiak már a szünet előtt eldöntötték a meccset, miután átrobogtak a ritmust csak kereső gárdonyiakon. Lerohanásokból és gyors középkezdésekből termelték főként a gólokat, aminek ellenszerét csak a szünet után lelték meg a vendégek. Virincsik Anasztázia hét a hat elleni támadójátékra vezényelte lányait, s így tudták kozmetikázni az eredményt. A 49. percben ki is egyenlített a felnőttek között debütáló két ifijátékossal, Sárvárival és Bernáthtal felálló Gárdony-Pázmánd, de a hajrá megint a NEKA együtteséé volt.

NEKA–Gárdony-Pázmánd NKK 28-21 (18-9)

NEKA: Németh K., Zaj K. (kapusok), – Varga E. 2/2, Kovács Sz., Csíkos L., Juhász K.1, Kajdon B. 3/1, Nagy I. L. 3, Csata P., Szabó A. 4, Uhrin L. 3, Horváth P. 3, Nagy II. L. 4, Kocsis 4, Szabó Lili, Woth V. 1. Vezetőedző: dr. Woth Péter

Gárdony: Binó – Győrffy 1, Pados 4/3, Ágoston 3, Rezneki 1, Hamuth 4, Hrabovszky. Csere: Németh Zs., Magyar (kapusok), Bernáth 1, Szücs N. 1, Sárvári 1, Czuczu 3, Hargitai 3. Edző: Virincsik Anasztázia