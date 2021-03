Atomvárosi rangadó

Három vereség után rendkívül fontos mérkőzés vár szombaton 18 órakor az Alba Fehérvár NB I-es kosárlabdacsapatára.

Nem sikerült a győzelem hazai pályán a Kaposvár, a Debrecen, legutóbb a Szolnok ellen sem, utóbbi meccs mondjuk magyarázható, hiszen a fehérváriaknál előrébb tartó, kevesebb vereséget szám­láló olajosok decemberben is megverték a kék-fehéreket az Alföldön, hosszabbításban. Ezúttal a fehérváriaknak nem volt esélyük. Szombaton Tolnában van jelenése Forray Gábor együttesének, a paksiak is hektikusan szerepelnek a szezonban, akadtak meglepő vereségeik, azonban a hétvégén Dzunic Branislav tanítványai bravúros győzelmet arattak a bajnok ellen, Szombathelyen. Végig vezetve nyertek a Falco otthonában, 93-80-ra, főleg Lóránt Péter remeklésének köszönhetően. A Fehérváron is eredményes éveket töltő center az utóbbi időben kihagyott meccseket sérülés miatt, ezúttal 32/9 pontot tett a közösbe.

– A Paks az elmúlt hetekben nem mutatott jó formát, szélsőséges eredményekkel jelentkeztek, legutóbb viszont hatalmas bravúrt hajtott végre. A csapat erejét jelzi az eredmény, nagyon komolyan kell venni a szombati meccset, igaz, a magyar bajnokságban minden csapatot tisztelni kell, ugyanis bárki okozhat meglepetést. Az ASE elleni hazai meccsünk jól sikerült, nagyon magabiztosan vertük őket, december közepén – mondja Forray Gábor, az Alba trénere.

A hazaiak az év végén 81-64-re nyertek, már az első negyedben eldöntötték a nyitott kérdéseket. A tolnaiak nyilván kettőzött erővel készülnek, szeretnének visszavágni, valamint minél előrébb végezni az alapszakaszt követően. A tolnaiaknál a magyar mag hagyományosan erős, Lóránt mellett a Fehérváron korábban szintén pattogtató irányító Kovács Ákos, valamint Eilingsfeld János húzóember. A fiatalok közül Kis Raul és Velkey János kiegészítő szerepkörből bármikor képes vezérré válni, továbbá Valerio-Bodon Vincent is nagy tehetség, korosztályának egyik legjobbja. Négy tengerentúli pattogtat náluk, az Albával 2017-ben bajnok és kupagyőztes, több poszton használható Winston Shepard – a vasi derbit kihagyta –, továbbá Capers, Paige és Jackson is biztos pont, jól teljesítettek szombaton is.