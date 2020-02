Átalakulóban az öttusasport

Edzői konferenciát tartott a hazai öttusaszövetség a fővárosban, nemzetközi előadókkal. Változások várhatóak a sportágban, a versenyek lebonyolítását illetően.

A Sportok Házában, a MÖSZ szervezésében rendezték meg az edzők, valamint a TF edzőképzőjének hallgatói részére szervezett eseményt, amelyen Mizsér Attila, Salamon Gábor, Sós Csaba, az angol Jan Bartu, a szintén szigetországi Stewart Mason és a brazil Alex Franca tartott előadást. Mizsér a hazai szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja, Salamon sikeres vívóedző, Sós a honi úszók szövetségi kapitánya, Bartu az angol versenyzők szakmai igazgatója, Mason az ottani utánpótlás-menedzser, Franca pedig a nemzetközi szövetség (UIPM) operatív igazgatója.

– Mondhatom, minden előadás érdekes volt, sugallta: a megújulás, a nyitottság az új dolgok iránt gyakorlatilag kötelező, az öttusában is haladni kell a korral – mondja Gallai István, a Magyar Öttusa Szövetség főtitkára, az esemény főszervezője. – Én leginkább az utolsó megszólalót, Alex Francát vártam, előadásának első részében versenyzőink és edzőink számára fontos információk hangzottak el a tokiói olimpia kapcsán. Elmondott mindent, amit az öttusázók nyári versenye kapcsán jelenleg tudni lehet. Az öttusa arénát a 48 ezres futballstadionban alakítják ki. Mindent egy helyben rendeznek, a lovaglást, a kombinált számot, ide teszik le a medencét, itt lesz a bónusz vívás.

Franca meghívására leginkább azért került sor, mert a hazai szövetség vezetői friss, hiteles hírekhez akartak jutni a múlt héten, Lausanne városában, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottságánál tartott háromnapos konferenciáról, az ottani határozatokról, ami érinti a jövő öttusáját.

– Elfogadták azt a javaslatot, amit két bizottság dolgozott ki. A versenyek lebonyolítási rendszere a kieséses szisztéma fele mozdul el a közeljövőben. Két év múlva, 2022-ben Dakar rendezi az ifjúsági olimpiai fesztivált, ahol ez a lebonyolítás biztosan vizsgázik.

Figyelembe veszik Dakar speciális adottságait, ha nem lesz fertőzött az óceán, ott úsznak a versenyzők. Ez Afrikában logikus is, a parton futnak, aztán úsznak, nem kell medencét építeni. Tavaly négy, ilyen tesztversenyt rendeztek, egyet én is meglátogattam Németországban, Weidenben. Hat ország képviseltette magát, lement a körvívás a szabadban, ahol a pástot építették, a vívás eredménye alapján hendikepes rendszerben elindult futás, megérkeztek a lőtérre, onnan egy kanálishoz vezetett az út, úsztak, majd futottak tovább, ezt ismételték négyszer. A visszajelzésekből azt lehetett leszűrni, a fiataloknak ez a Survivor, Ninja Warrior, Exatlon műsorokat idéző, kihívásokkal teli túlélőshow tetszik. Pontosan ezt keresi a MOB, a statisztikák szerint az olimpiát követők átlagéletkora folyamatosan növekszik, az illetékesek ezt szeretnék megállítani. Az idősebb versenyzők máshoz szoktak, számukra ez idegen, érthetően nehezen váltanak, de a fiatalokat érdekli. Ha beválik, ez lehet egy út a felnőttek számára is a folytatásban. Az viszont biztos, 2024-ben, Párizsban még nincs erről szó. Kieséses rendszer már lehet, a sportolók 12-es csoportokban küzdenek, a végén pedig 12-es döntőt rendeznek.