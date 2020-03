Átadták az egész évben használható lovaspályát Fehérváron

Átadták az egész évben használható lovaspályát a Börgöndi úton, a volános öttusázók telepén.

Öt éve látványos ünnepséggel adták át a megújult lovaspályát a Volán Fehérvár öttusa­centrumában, ám nem minden alakult a tervek szerint. A zsűri tagjai is immár modern épületben foglalhatnak helyet, de a versenyzők nehézségekkel küzdöttek négylábú társaikkal együtt. Érthetően most fellélegeztek a pentatlonisták, ugyanis a körülmények immár minden igényt kielégítőek.

– A csapadékvíz okozta a gondot, ugyanis nem folyt el, emiatt folyamatosan sáros talajon kellett tréningeznünk, ami érthetően nem volt szerencsés. Nem csak télen, nyáron is küzdöttünk ezzel a problémával kiadós eső esetén. Immár úgynevezett négy évszakos talajjal rendelkezünk, amelyen nem fognak ki az időjárás viszontagságai. Ha ősszel sok eső hullott, aztán beköszöntött a hideg, a víz nem folyt el, hanem a pályára fagyott, így használhatatlan, lovas edzésekre alkalmatlan volt a pálya – mondja Sós Attila korábbi olimpikon, a volánosok lovas szakágvezetője, egyben a military válogatott szövetségi kapitánya. – Fontos, hogy húszcentis dréneket is a talajba helyeztek, ami a víz­elvezetést szolgálja, csőrend­szeren keresztül a csapadék távozik. Két rétegben kőzúzalék, kis aszfalt, majd filces homok következett, a speciális filcet Németországból hozták. Ez a legmodernebb technológia, hazánkban csak a komoly infrastruktúrával bíró lovas centrumokban használnak ilyet, Mezőhegyesen, Szilvásváradon, Bábolnán, Kaposváron, Kiskunhalason, valamint Budapesten, a Tattersallban. Öttusabázison ilyen körülmények eddig nem fogadták a hazai versenyzőket. Ez a modern, filces megoldás nincs egy évtizede forgalomban, örülünk, hogy immár mi is ezen edzhetünk.

A fehérváriak a locsolórendszert is átalakították, hogy az egyszekciós, nagy méretű versenypálya öntözését megoldják, száraz, nyári idő esetén. Valamint mellette épült egy 28 méter széles és 50 méter hosszú bemelegítő­pálya is, hasonló talajjal. A világítás korábban is rendben működött, az esti tréningek lebonyolításához megfelelő fényforrások állnak rendelkezésre. Szénatárolót, karámot is építettek, valamint megújult a külső lőtér és az öltözőrendszer is. A következő álmuk egy fedeles lovarda építése.

– Immár nem csak öttusa­viadalok, bármilyen lovas rendezvény lebonyolítására alkalmassá vált a telepünk, nem kizárt, hogy lovas viadalok szervezésére is vállalkozunk az elkövetkező években, de a prioritás természetesen a pentatlon marad. Jó látni, hogy folyamatosan szépül a létesítményünk – tette hozzá Sós Attila, akihez közben csatlakozott kollégája, Varga Domonkos lovasedző, egyben a lovarda vezetője.