Asztalra csapott a Csákvári TC

Nem adott esélyt az Aqvital Csákvári TC férfi asztalitenisz-csapata aktuális ellenfelének az Extraliga negyedik fordulójában.

Az Aqvital Csákvári TC a még nyeretlen Félegyházi ASI csapatát fogadta idei első hazai fellépésén. A Varga Sándor-Éliás Attila páros egy szoros győzelemmel adta meg a találkozó alaphangját, s az egyes csatározások során is tovább muzsikált a TC. Éliás Attila és Varga Sándor is ellentmondást nem tűrően hozta első meccsét, majd Hoffmann Tamás is nyert. Varga egy újabb hibátlan derbivel, szettveszteség nélkül zárta a napot, majd Hoffmann ugyan kikapott Pengő Gábortól, Éliás Attila lezárta a mérkőzést. Varga Sándor 2, Éliás 2, Hoffmann 1 és a páros diadala hozta meg a csákváriak idei második sikerét. Aqvital Csákvári TC – Félegyházi ASI 6:1. A kiskunfélegyháziak legyőzésével a Csákvár két diadallal és két vereséggel áll az Extraliga tabellájának ötödik helyén.

A félszezonból öt mérkőzés áll a vértesiek előtt, ezekből kettőn foghatnak ütőt győzelemre is esélyesen az Aqvital TC asztaliteniszezői. Október 19-én a bajnoki címre is esélyes PTE-PEAC alakulatát fogadja a Csákvár, majd október 26-én a Szerva ASE I-es együttese lesz a vendég. November 17-én a szegedi Floratom asztalait koptatják, november 23-án pedig Mezőberényben vendégeskednek a HED-LAND csapatánál. Utóbbi két találkozón kalkulálhatnak győzelemmel a csákváriak.