Gyakran cseréli a surranóját futócipőre a fehérvári katonanő, Arnót Anita

Miközben a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél szolgál, a civil és katonai futóversenyeket sorra nyeri Arnót Anita. A 32 éves katonanő egy éve szolgál Székesfehérváron, a városi futóközösségben is letette már névjegyét, hiszen a nemrégiben megrendezett TESZ versenyen a 35 év alattiak kategóriájában első helyen végzett.

A szentesi születésű Arnót Anita a katonaság előtt is vonzódott a sport világához, gyerekkorától fogva több sportágat is kipróbált.

– Korán elkezdtem úszó- edzésekre járni, ahol felismerték, hogy érdemes versenyszerűen is foglalkozni velem – mondta a fiatal katona. – Hamarosan jöttek is a dobogós helyezések mellúszásban, majd felsősként délutánonként szertornaedzéseken is részt vettem. Négy év alatt a megyei szintig jutottam, számos atlétikai versenyen is indultam. Sajnos a gimnáziumi évek alatt nem volt rá lehetőségem, hogy folytassam a szertornát, amit azóta is sajnálok, hiszen mindig is a kedvencem volt a gerenda és a talaj.

A több kipróbált sportág közül végül a futás vált a szenvedélyévé

– Gyorsan élek és semmiről nem szeretnék lemaradni! Alföldi lány vagyok, és gondoltam, futva érdemes megtisztelni a világ szépségeit. Mindig ki akartam hozni magamból a legjobbat, és valahogy a futás volt az a sportág, ahol a versenyszellememet ki tudom elégíteni. Mindig egyedül futottam, emlékszem, milyen sokat jártam a szentesi ligetbe, az első félmaratonomat is ott teljesítettem. Az motivál, hogy mindig van bennem láng és mindennap ünnepelhetem a sportpálya vörös szőnyegén körözve az eddig elért sikereimet. Ezek adnak további erőt, hogy folytassam a megkezdett utat és újabb célok irányába nézzek. Külön örömet okoznak a változatos helyszínek, az emberek és az időjárás okozta kihívás. Mindemellett valahol hasonló célokért küzdünk, számomra ez teszi motiválóvá és egyedivé az egészet.

Jelenleg az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél szolgál Székesfehérváron. 2020 márciusa óta állomásozik a megyeszékhelyen. Amikor a honvédségi élményeiről kérdeztem, a misszióit említette elsősorban.

– 2009-ben lettem katona, mindig is egy aktív és kíváncsi természetű lány voltam, ez a kis szikra sodort tovább, hogy jelentkezzek katonának. A honvédség pont egy olyan hely, ahol átlagon felüli helyzetek és izgalmas pillanatok részesévé válhat az ember. Háromszor vehettem már részt missziókon. Először Koszovóban állomásoztam 2013-ban, majd kétszer voltam Cipruson, először 2014 és 2015 között egy évig, majd 2018-ban hat hónapot.

Sikeres versenyek

Ami a sportsikereket illeti, nem csak civil, de jó néhány katonai versenyen is indult Arnót Anita, többek között az 54-es kihívást is teljesítette, ami egy kétnapos embert próbáló megmérettetés.

– Minden versenynek van egy pozitív hangulata, és jó találkozni a sok kiváló képességű versenytárssal is, akik ugyanolyan komoly felkészülés után mérettetik meg magukat. Az 54-es kihívás két napig tartó, 108 kilométeres teljesítménytúra. Izgalmas és fárasztó egyben, de megéri kipróbálni, hiszen a résztvevők szinte nem is egymás ellen küzdenek, hanem leginkább maguknak akarnak bizonyítani. Különböző akadályok színesítették a távot, például vizes akadály, térképismeret, rönkcipelés is szerepelt a programban. Komoly felkészülést kíván ez a megmérettetés, a kihívás ideje alatt szinte nem is tudtunk aludni. Idehaza részt vettem már a katonai háromtusa-bajnokságon is, ahol lövészet, futás és kézigránát dobás szerepelt a programban. A 35. Wizzair Budapest Félmaraton is hasonlóan szép emlék számomra, hiszen ennek keretében rendezték meg az MH Amatőr Utcai Futóbajnokságot is, ahol az egyéni indulók közt 21 km-es távon a női 30-as kategóriában a katonanők közt abszolút első helyezést elértem. Legutóbb a székesfehérvári TESZ futóversenyen vettem részt, ahol 11,2 km-es távon a női 35 év alatti kategóriában I. helyezést értem el. Nemzetközi színtéren is elindulhattam néhány megmérettetésen, elsősorban a missziók helyszínéhez köthetőek ezek a viadalok. 2014-ben, a ciprusi külszolgálatom alatt a Military Skills Competition Winter/Summer Challenge versenyeket emelném ki. Utóbbin a mi csapatunk nyert. Hosszú, egész napos megmérettetés volt, ahol 12 kilogrammos málhazsákkal kellett hat kilométert futni, akadálypályát és számos, embert próbáló feladatot teljesíteni – köztük bekötött szemmel történő terepvezetési gyakorlatot, sebesülthordást labirintusban, idegen hadseregismeretet tesztelő feladatot, úszást és éleslövészetet. A misszió alatt részt vettem még a 10 kilométeres Road Run versenyen is, ahol szintén első helyen végeztem. A legrangosabb megmérettetés 2014 novemberében volt, amikor elindultam az ottani szokások szerint megrendezett Aphrodité Nemzetközi Félmaratonon, amelyen második helyezést értem el. A jövőben is számtalan versenyen szeretnék majd részt venni, egy dologban biztos vagyok, hogy a futás sosem megy ki a divatból. Az élet is mozgásban van, ezért én vele tartok!