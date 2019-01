Argentína ellen döntetlennel kezdett a magyar férfi kézilabda- válogatott

Angola ellen kötelező volt a győzelem.

A gyengébb kezdés után hat perc után sikerült kétgólos előnyre szert tenni, miután Hornyák talált a kapuba – ami egyben a válogatott első lerohanásgólja volt a tornán, 3-1. Negyedóra elteltével egy 4-0- s sorozatnak is köszönhetően már 10-3-ra vezetett a magyar csapat, akik szélről, átlövésből és lerohanásból is eredményesek tudtak lenni. A félidőre ez az előny tízgólosra hízott, 18- 8-as magyar vezetésnél fordultak a csapatok. A vezetés tudatában sem állt le a magyar válogatott, öt perc után 12 góllal vezetett Csoknyai István és Vladan Matics együttese. A mérkőzés hátralévő részén a rotáláson volt a hangsúly, de így is magabiztosan, 34-24-re győzött a magyar válogatott. Ma 15.30- tól újabb mérkőzés vár a fiúkra, Katar ellen.

Vezető képünk illusztráció!