Aránylag nyugodt hétvége előtt állnak a csapatok a másodosztályban

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában Északon a Bodajk és a Flavus Velence is hazai pályán fogadja ellenfelét, míg Délen az újdonsült listavezető Perkáta a Sárbogárd II elleni meccsen őrizheti meg elsőségét.

THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

Október 21. vasárnap 14.30

Szár (5.)–Fehérvárcsurgó (9.), Pusztavám-Jüllich (4.)– Bakonycsernye (11.), Csór Truck Trailer (8.)–Vál (3.), Pázmánd (16.)–Puskás AFC III (7.), Pákozd (15.)–Mór II (13.), Kápolnásnyék (10.)–Herceghalom (12.)

Mindkét, élen tanyázó gárda szombaton lép pályára, és mindkettőjüknek csak a három pont begyűjtése jelenthet perspektívát. A Velence számára nemcsak az első hely megőrzése a cél, hanem hogy elszakadjon üldözőitől. A Bodajknak az előző fordulóban Válon begyűjtött skalp után pedig szinte kötelező a győzelem. A Pusztavám-Jüllich tavaly összesen egy pontot szerzett a Bakonycsernyétől a két lejátszott találkozón, most azonban a vendégeknek korántsem megy annyira, ráadásul a Pusztavám otthon ötből négyszer nyerni tudott az ősz folyamán. A tabellán a 3. helyre visszacsúszó Vál a Csór Truck-Trailer csapatának vendége lesz, nem lesz könnyű dolga, bár a hazaiak már kétszer kikaptak otthon.

Déli csoport

Október 21., vasárnap 14.30

Szabadbattyán (4.)–Aba- Sárvíz (5.), Pusztaszabolcs (13.)–Szabadegyháza (3.), Nagykarácsony (12.)–Adony (15.), Perkáta (1.)–Sárbogárd II (10.), Előszállás (14.)–Káloz (11.), Sárszentágota (16.)–Vajta (2.), LMSK Cobra Sport (7.)– MPF Ráckeresztúr (9.), Besnyő-Iváncsa II (8.)–Seregélyes (6.)

Több rangadó, illetve rangadó jellegű összecsapásra is sor kerül a csoportban. Ha a helyezéseket nézzük, ezek közé tartozik az Aba-Sárvíz szabadbattyáni látogatása, valamint az LMSK Cobra Sport és az MPF Ráckeresztúr találkozója. A hazai pályán eddig öt meccsből négyet nyerő, s listavezető Perkáta a masszív Sárbogárd II együttesét fogadja. Most is a Perkáta az esélyes, bár a bogárdiak éppen idegenben értek el eddig figyelemreméltó eredményeket – négyből három győzelmet.