Aranyérmek és szép győzelmek

A Fehérvár Rugby Clubnál beindult a sportélet, mind a rögbisek, mind a súlyemelő-szakosztály tagjai mozgalmas napokat zártak.

A női rögbisek tornarendszerű bajnoksága a márciusra tervezett induláshoz képest három hónapos késéssel ugyan, de folytatódott. Gyolcsos Ferenc tanítványaira ráadásul kettős forduló várt, azaz az ötödik és a hatodik forduló mérkőzéseit is megvívták egy nekifutásra. A Párkányban megrendezett tornán előbb a Medvék Budapest együttesét kalapálták el 57-0 arányban, majd a méltán híres Esztergom győzött a fehérvári lányok ellen rendkívüli magabiztossággal, 47-0 lett a vége. Mindez azt is jelenti, hogy az FRC továbbra is a tabella harmadik helyén áll a Budapest Exiles, a Honfoglalók (Nagykőrös) és Mladost (Horvátország) csapatai előtt.

Mindeközben a férfiak, akik számára a bajnokság eredményhirdetés nélkül lezárult, szintén olimpiai hetes rögbitornán vettek részt. Antal Benjamin játékos-edző irányítása mellett derekasan küzdöttek, a Budapesti Kosokat 31-5-re, a Honfoglalókat 26-19-re, míg a Sopront 36-5-re győzték le – az esztergomiak 52-5 arányban győzni tudtak. Ezzel az eredménysorral eldőlt, hogy a július 11-i második és egyben utolsó forduló során a felsőházban küzdhetnek.

Az egyesület fiatal súlyemelői a Tini Országos Bajnokságon mérették meg magukat, hárman pedig arany­éremmel térhettek haza. Fodor Ádám (edzője Dolovai Béla), Rémai Vencel mellett Schável Anna (edzőjük Bódis-Szabó Katinka) nyakába került aranyérem, ráadásul különdíjjal – Schável volt a legjobb lány versenyző 10–12 éves korcsoportban.