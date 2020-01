Aranyéremmel zárták az idegek harcát

A budapesti vízilabda-Európa-bajnokság döntőjében büntetők után ült fel Európa trónjára a magyar férfiválogatott.

Magyarország–Spanyolország 10–9 (1-3, 3-0, 2-2, 3-4)

Duna Aréna, vezette: Margeta, Stavridis

Magyarország: Nagy V. – Zalánki 2, Vámos 1, Pohl, Erdélyi, Varga D. 2, Mezei. Csere: Angyal 1, Manhercz 2, Hosnyánszky, Hárai 1, Vogel (kapus). Szöv. kap.: Märcz Tamás

Spanyolország: Gól: Munarriz 3, Mallarach 2, Granados, Larumbe, Tahull, Perrone.

Döcögősen indult a vasárnapi finálé, Granados találatára Zalánki Gergő révén még érkezett válasz, Munarriz két bombájára viszont már nem, 1-3. A második nyolc percben a kapuban Nagy Viktor egyre inkább elkapta a fonalat, míg elöl Angyal Dániel csökkentette, majd Hosnyánszky Norbert eltüntette a különbséget, 3-3. Varga Dénes klasszisa is megvillant előnyben, sorban három gólt szerezve tudott fordítani a magyar csapat, 4-3. Mallarach egyenlítését követően Vámos unta meg a passzolgatást, és ragasztott hatalmas bombát a jobb felsőbe, 5-4. Tartotta a lépést az ellen, Larumbe ejtése hullott be, ám Manhercz Krisztián jóvoltából visszaállt az előny, 6-5.

A záró negyed gyors gólváltásokkal zajlott, Perrone góljára Varga Dénes, Mallarach szerencsés találatára Man­hercz válaszolt, 8-7. Hiába a folyamatos magyar előny, 9-9-nél ért véget a rendes játékidő, így a büntetőkre maradt a döntés. Magyar oldalról Varga, Vámos, Manhercz, Hosnyánszky és Zalánki is betalált, míg Granados löketét Vogel Soma hárította, Európa-bajnok Magyarország!