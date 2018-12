Aranyérem a veteránolimpiáról

Két fehérvári kosaras, Köves István és Mohai Zoltán Malajziában szerepelt az 55+ magyar válogatott tagjaként. Nem is akárhogyan! A hét együttest felvonultató mezőnyben végül az élen végeztek hazánk fiai.

A center, Köves István a Videoton, majd az Alba Regia SC színeiben hosszú éveket töltött a kosaras élvonalban, míg Mohai Zoltán mellúszóként, leginkább az utánpótlásban ért el jobb eredményeket. Utóbbi felnőttként az Alba Volán SC vegyes váltójával jutott egyszer bajnoki döntőbe, a Sáringer Károly, Sárdi Ákos, Sárdi István, Mohai Zoltán összetételű brigád a nyolcadik helyen zárt. A medencéből aztán a partra érve kötött barátságot a kosárlabdával, ahol az amatőrök és az öregfiúk között ér el sikereket. Klubot is alapított, immár 15 éve az Alba Amatőr Kosárlabda Egyesület elnöke, közben világversenyekre utazik. Ezúttal Köves Istvánnal szerepelt Kuala Lumpurban, sajnos társuk, Szabolcs Ferenc sérülés miatt nem tarthatott velük. A válogatott Mongóliát 81-28-ra, Indiát 87-40-re, Malajziát 77-49-re verte. Az ausztrálok versenyen kívül indultak, őket 86-54-re győzték le a mieink.

– Az igazság az, hogy a nagy távolság és a rendkívüli költségek miatt ezúttal könnyebb dolgunk volt – mondja Mohai Zoltán. – A korábbi években az ausztrál Sydney, az új-zélandi Auckland, valamint az olasz Torino volt a házigazda.

Ha eljönnek a jugoszláv utódállamok veteránjai – leginkább a szerbek és horvátok –, nekünk nem terem sok babér. Ők most nem voltak ott. Mi az 55 pluszos korosztályban indultunk, én ugyan csak 54 éves vagyok, de annyi kedvezményt adnak, hogy egy játékos lehet kicsit fiatalabb. Ráadásul nem is vagyok meghatározó, Köves viszont az. Ő centerben alapember, ami nem is meglepő a komoly, élvonalbeli sportmúltja okán. Miután ezúttal nem sok csapat indult a mi mezőnyünkben, az ausztráloknak engedték, hogy 40 pluszos gárdával vegyék fel a versenyt, tehát 15 évvel fiatalabbak voltak nálunk. Nálunk a legidősebb kosaras 63 esztendős volt, összesen 12-en léptünk pályára, tíz fővárosi játékos, valamint mi ketten, a koronázóvárosból.

Az öregfiúk válogatott tagjai hetente kétszer gyakorolnak Budapesten, valamint néha Székesfehérváron is tréningeznek. Mohaiék a megyei bajnokságban is szerepelnek, a Vadmalacokkal évek óta nyernek az amatőrök között.

