Aranyat érő Iváncsa – Domján Attila négy év alatt építette fel a bajnokcsapatot

Az NB III. Közép csoportjának utolsó fordulójában végérvényesen eldőlt, hogy az Iváncsa KSE csapata miután 3-0-ra legyőzte az őket üldöző Kecskeméti TE együttesét bajnoki címet szerzett. A csapat vezetőedzője, Domján Attila méltán lehet büszke csapata és saját teljesítményére.

Ízlelgette már, hogy bajnokcsapat edzője lett?

– Biztos kell majd egy-két nap, míg megszokom, és leülepszik bennem. Azt beszéltük Baki Imre elnök úrral, hogy ez olyan, amit meg kell emészteni, hogy az ember felfogja. A célkitűzés az volt, hogy legyünk ott az első hatban, és ezt azért nagyon-nagyon sikerült túlszárnyalni.

Nagyon sima lett az utolsó kilencven perc, gondolta volna, hogy 3-0-val zárnak a legnagyobb riválisuk ellen?

– Ilyen sima mérkőzésre tényleg nem számítottunk, de a játék képe is azt mutatta, hogy ez egy nagyon egyértelmű győzelem volt. A mérkőzés után a kollégámmal, Szabó Tiborral beszélgettem, ő is gratulált, és azt mondta, hogy nemcsak ez a meccs, hanem a tavaszi szezonunk lehengerlő volt. Az jött ki az utolsó mérkőzésen is, ami egész tavasszal jellemző volt ránk, hogy uraltuk a játékot, végig sok helyzetet alakítottunk ki, és a befejezések is egész jó százalékban sikerültek. Amiben előre léptünk és nagyon nagy pozitívum, hogy a legkevesebb gólt kaptuk a mezőnyben.

Mit gondol, megnőtt ezzel az elsőséggel a szakmában az ázsiója?

– Voltak megkeresések, konkrétan három NB II-es csapattól. Beszélgettem velük, anyagilag nyilán nem lett volna rossz, de szakmailag távol álltak az álláspontok. Talán az egyik jelölt volt olyan, hogy megfelelt volna, de oda nem engem választottak a végén. A másik kettőnél pedig nem biztos, hogy én lettem volna a megfelelő alany, ott a szakmai igazgató alá kellett volna dolgozni edzőként.

2017 nyarán került az akkor feljutó csapathoz, mennyire más ez a bajnok együttes ahhoz a gárdához képest?

– Folyamatosan építettük ezt a csapatot, és a szezon előtt érezzük is, hogy ez a legerősebb keret, ami most kialakult. Nagy változások soha nem voltak nálunk, próbáltunk minőségi játékosokat hozni posztokra, és amit mindig megjegyzünk, hogy nekünk az is nagyon fontos, hogy emberileg beilleszkedjenek a képbe.

Mekkora munkát jelentett az Ön futballfilozófiáját átültetni a játékosaiba?

– Amikor átvettük ezt a csapatot az első évben a harmadik helyet szereztük meg. Akkor még nagyon sok játékos szerepelt a megyei első osztályú gárdából, ez egy képzett jó minőségű a futballistákból álló társaság volt, és melléjük gyűjtögettük évről-évre a megfelelő játékosokat, akik vevők voltak az elképzeléseinkre.

Évek óta ott vannak az élmezőnyben, mostanra érett be a csapat arra, hogy bezsebelje az aranyérmet?

– Feltétlenül! Az év elején úgy indultunk neki, hogy az 1.-6. hely valamelyiket érjük el, de mi azért a játékosoknak az öltözőben az sulykoltuk, hogy ez csalódás lenne. Nagyjából ismertük a mezőnyt, azt mondtuk is a játékosoknak, hogy ebben a csapatban benne van az érem a lehetősége idén is, de azt nem mertük álmodni, hogy arany lesz belőle.

Mikor érezte az először, hogy meglehet az első hely?

– Amikor a tavaszi szezont elkezdtük és 11 győzelmet szereztünk zsinórban átvettük a vezetést, de a Dunaújváros elleni vereség megfogott bennünket, akkor nem gondoltam volna, hogy a Kecskemét kiengedi a kezéből az elsőséget, de nekik is úgy alakultak az eredményeik, hogy becsúszott egy-két betli. Aztán utolsó fordulóra nekünk már a döntetlen is elég volt, akkor bizakodók voltunk.

Mi ennek a gárdának az igazi erénye?

– Az állandóság. Nagyon kevés mozgás van a keretben, és egy kicsit mondhatni önjáró lett már a társaság olyan szempontból, hogy nagyon sokat nem kell már nekünk arról beszélgetni, hogy milyen stílusban, hogyan akarunk játszani, hanem tudják az elképzeléseinket. Automatikusan dolgoznak, védekezésben és támadásban tudják, hogy hol kell besegíteni.

A körülmények ismertek, nem bánja, hogy nem próbálják meg egy osztállyal feljebb?

– Mindenki szerette volna kipróbálni magát az NB II-ben, de az elnök úr is tudja, hogy meddig tudunk nyújtózkodni. Anyagilag biztos, hogy nem tudtunk volna versenyre kelni, én dolgoztam a Csákvárnál és tudom azt, hogy milyen költségvetéssel dolgoznak.

Mennyire lesz könnyű együtt tartani a társaságot, nem okoz ez majd a kelleténél nagyobb gondot a folytatás tekintetében?

– Halljuk és örülünk a neki, hogy magasabb osztályokból keresik a játékosainkat. Akinek lesz lehetősége mindenképpen elengedjük, aki felfele tud igazolni, jobb szakmai vonalon tud tovább menni támogatjuk.

Számol azzal, hogy innentől minden ellenfelük Önöket akarja majd legyőzni?

– Egyértelműen igen. Mindig amikor egy bajnokkal találkozik egy csapat az plusz motivációt jelent. A jövő évben nagy skalpot fog jelenteni annak, aki bennünket le tud majd győzni.