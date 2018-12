Az ARAK szokásos évzáróján 76 díjat osztottak ki

Ahogy az utóbbi években hagyománnyá vált, 2018-ban is a Regionális Atlétikai Központ futófolyosóján tartotta évzáró ünnepségét az ARAK. Eredményes esztendőt tudhattak maguk mögött a fehérvári atléták.

Nem újdonság: az ARAK szívet-lelket melengető programot kínál hagyományos évzáróján. Nem volt ez másképp 2018-ban sem. S nem csupán a remek eredmények miatt. Az ARAK-család karácsonyi ünnepsége valóban mintha egy nagy família szeretetteljes, magasztos várakozással teli estéje lenne. Szabó Gyula zengte a Bregyó közi futófolyosó légterébe Ady Endre Karácsony című versének súlyos szavait, majd a Vox Mirabilis Kamarakórus mindig frenetikus előadása csempészett pezsgő szeretetet a tapsolni, ünnepelni összegyűlt tömeg lelkébe. Szükség volt a kezeket hajtó munícióra, kellett a kitartó karmunka a díjátadók során, mert hát nem volt szerény az Alba Regia Atlétikai Klub idei termése. Összesen 76 elismerést osztott ki Hirt Károly, az egyesület elnöke azoknak az atlétáknak, akik kiemelkedően szerepeltek a maguk mögött hagyott versenyévadban. A klub versenyzői 49 magyar bajnoki címet szereztek, és öten vettek részt válogatottként valamely kontinensbajnokságon vagy világversenyen.

Megtérült a befektetett munka

– Nagyon nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy a befektetett munka igenis megtérül – fogalmazott Hirt Károly. – Ehhez az kellett, hogy ilyen tehetséges gyerekek legyenek nálunk. Ugyanakkor olyan közösség alakult, ahova szívesen jönnek a sportolók. Egyrészt, mert látják, hogy van értelme annak, amit csinálnak, mert jönnek az eredmények, másrészt küzdenek egymásért, vagy tudnak egymás eredményeinek örülni. A sikerek nagy letéteményese az az edzői kar, amelyik évek óta együtt dolgozik, s jól teszi a dolgát. Önmagában a számokra is lehetnénk büszkék, de még nagyobb örömmel tölt el, hogy óriási dolgokat vihetünk még véghez. Nem járattuk csúcsra idén a sportolóinkat. Rengeteg lehetőség van még a most klasszis atlétákként kezelt versenyzőkben és az utánuk jövő korosztályokban is.

Büszkék lehetünk rájuk

Az ARAK élenjáró versenyzői, az ifjúsági olimpián ezüstérmet szerző távolugró Endrész Klaudia, a sprinter Takács Boglárka, a többpróbázó és gátfutó Mátó Sára, a kalapácsvető Brandl Lilla, a tízpróbázó Tímár Gergely, a sprinter Pisch Milán, a 100 méter magyar bajnoka, Szabó Dániel és a kalapácsvető Pásztor Bence kapták a legeslegnagyobb tapsot az évzárón. No és tisztelettel köszöntötte a közönség a pódiumra kiszólított edzői kar tagjait is, köztük a nyugdíjba vonuló, annyi sikeres versenyzőt kinevelő Véninger Katalint is.

– Nagyon köszönöm az edzőknek, hogy így felkészítették a versenyzőiket, hiszen minden válogatottban sok ARAK-sportoló vett részt – szólalt fel Lengyák György, a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-szakreferense. – Amikor nem a budapesti egyesületek, akkor 2009-ben a Szombathelyi Sport Iskola, 2017-ben Debrecen, most pedig az ARAK adta a legtöbb atlétát a serdülőválogatottnak – jelentette be a szakember.

Városi sportegyesület évzárója nem telhet el a mindennapi működést nagy részben biztosító önkormányzat köszöntője nélkül.

– Minden évben megállapítjuk, hogy ezt a teljesítményt már nem lehet felülmúlni, aztán mindig gratulálnunk kell, hogy mégis sikerült – vélekedett Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere. – Gratulálunk a sok-sok dicsőséget szállító sportolónak, és köszönjük a szakvezetők, edzők munkáját.

