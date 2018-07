Arabuli jó szezonra számít, bizonyítani szeretne

Egyéves NB I-es tapasztalattal a háta mögött érkezett a Puskás Akadémia FC-hez az előző idényben a Balmazújváros­ban futballozó Bacsana Arabuli.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Bacsana Arabulinak jól ment a góllövés az előző idényben, Balmazújvárosban húzóember volt, de Felcsúton még nem mutatkozhatott be. Hatéves korában kezdett futballozni a tbiliszi Mimino akadémián, ahonnan töretlen fejlődésének köszönhetően a főváros leghíresebb csapatához, a Dinamóhoz vezetett az útja. Tehetségére tizenöt éves korában figyelt fel az U17-es válogatott szövetségi edzője, és meg is hívta a válogatottba. A legismertebb grúz csapat, az 1981-es KEK-győztes Dinamo Tbiliszi színeiben kétszeres bajnok, egyszeres kupagyőztes és Szuperkupa-győztes volt.

– A Dinamóban nagyon jó csapatunk volt, új szerződést is ajánlottak, de miután odahaza mindent megnyertem, új fejezetet akartam nyitni a karrieremben, fejlődni szerettem volna. Utánajártam az itteni viszonyoknak – ezek után döntöttem úgy, hogy itt folytatom. Véleményem szerint Magyarország futball tekintetében az európai második vonalba tartozik, és évről évre fejlődik – minden téren. Amikor megérkeztem, nem is kellett csalódnom, Balmazújvárosban és a Puskás Akadémiánál is remekül éreztem-érzem magam, a bajnokság színvonala is jó, elégedett vagyok az itt tapasztaltakkal.

A Balmazújváros csapatában kilencszer talált be a bajnokságban, háromszor a Magyar Kupában.

– Bár valóban nem nyújtottam rossz teljesítményt, tavasszal az izomsérülésem miatt csak ötször szerepeltem a kezdőben, ráadásul a szezon végén a csapat elbúcsúzott az első osztálytól, így jócskán van bennem hiányérzet, nem szolgáltunk rá a kiesésre.

Milyen játékosként írná le magát?

– Az agyamat is használom, nem csak az erőmet vagy a gyorsaságomat. Tényleg nagyon nehéz erről beszélni, inkább a pályán, a szezon mérkőzésein, élesben szeretném megmutatni, miben vagyok jó.

Mit vár az új szezonban magától, illetve a csapattól?

– A Puskás Akadémia egy fiatal, progresszív, ambiciózus klub, amely mindig az előrelépés lehetőségét keresi. Úgy érzem, itt jobban kiteljesedhet a játékom, mint azokban a magyar együttesekben, amelyek megkerestek. Remélem, megfelelően tudom majd segíteni a gárdát, és ha csapatként jól működünk, szép szezonunk lehet.