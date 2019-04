Anel Hadzic kiállítása megpecsételte a fehérváriak sorsát

Háromgólos vereséget szenvedett a Vidi a Ferencváros otthonában az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 29. fordulójának slágermérkőzésén.

Nagy érdeklődés előzte meg a Ferencváros és a MOL Vidi FC 98. élvonalbeli összecsapását, a drukkerek már három órával a kezdés előtt gyülekezni kezdtek a Groupama Aréna környékén (a helyszínen végül 16 127 néző szurkolta végig a találkozót). Az örökmérleget tekintve a Fradi állt jobban, de azt nem szabad elfelejteni, hogy az idei kiírásban a fehérváriak már háromszor legyőzték a zöld-fehéreket (igaz, kétszer a kupában), egyszer pedig – a szezon eddigi legjobb meccsén – döntetlenre végeztek a felek. A derbit a koronázóvárosiak részéről Marko Nikolics kétmeccses MK-eltiltása árnyékolta be, így a szerb stratéga nemcsak a debreceni visszavágón, de – továbbjutás esetén – a fináléban sem ülhet le a piros-kékek kispadjára. Ugyanígy járt Brockhauser István kapusedző is, míg a két sárga lappal kiállított Juhász Rolandnak „csak” a hajdúsági párharcot kellett kihagyni. A fővárosiaknál a legnagyobb problémát Davide Lanzafame elégedetlensége okozta, a több játéklehetőségre vágyó, a bajnokságban a fordulót megelőzően 12 gólig jutó olasz támadó szűrét Szerhij Rebrov ki is tette a budapestiek kezdőjéből. Az ukrán mesternek így sem okozott gondot, hogy kit küldjön pályára a kezdő sípszó pillanatában, mondjuk Dibusz Dénes, Lovrencsics Gergő és Leandro kivételével inkább az idegenlégiósokban bízott. A vendégek összeállítását illetően egy helyen kaptuk fel a fejünket: Marko Scsepovicsot annak ellenére nevezték a cserék közé, hogy négy helyen is eltört az arccsontja.

A Vidi 4-3-3-as hadrendjével hamar elejét szerette volna venni a hazai rohamoknak, de Nguen már a hetedik percben rést ütött a székesfehérvári pajzson, amikor viszonylag üresen vehetett át egy labdát, majd 18 méterről okosan a hosszú sarokba tekert, 1-0. Berke Balázs játékvezető nem bízott semmit a véletlenre, hamar elejét akarta venni a rugdosódásoknak – ez az Anel Hadzicnak a 10. percben kiosztott sárga lapjából egyértelműen kiderült. A kezdeti szorításból kilábalva egyre többet állomásoztak a látogatók a IX. kerületiek térfelén, olyannyira, hogy a 21. percben Huszti Szabolcs kapufáról visszapattanó lövéséből Nego ki is egyenlített, 1-1. Juhász Rolandék próbáltak nem felülni a vendéglátók provokációjának, a fradisták sokszor feleslegesen szították a tüzet. Juhász, Huszti vagy Kovács István továbbra sem vezette a népszerűségi versenyt az Üllői úton, de ez egyáltalán nem zavarta a felbátorodott Nikolics-legényeket. A játéktéren tapasztalható taktikai küzdelem a látvány rovására ment, a félidő két Szihnjevics-helyzettel zárult volna, ha nincs Hadzic fegyelmezetlensége – így viszont emberhátrányban vonulhatott pihenőre a Vidi.

A második negyvenöt percre nem futott ki az indiszponáltan játszó – és az első játékrészben megsérülő – Armin Hodzic, az átszervezés után a bal szélre érkezett Tamás Krisztián. Remekül érkezett Kovácsik Ádám is a kapujából, akibe Szihnjevics annak rendje és módja szerint bele is szállt – szerencsére a rutinos hálóőr folytatni tudta. A kiállítás inkább a Fradit zavarta meg, a szünetet követő első tíz percben bátran futballoztak Pátkai Mátéék. Az 52. percben a szerencse is kisegítette a vendégeket, Marcel Heister remek pörgetését les címén érvénytelenítették. Öt minutummal már Fortuna is elengedte a Vidi kezét, amikor Ihor Haratin fejese falevélként hullott a hosszú felsőbe, 2-1.

Ezzel még nem volt vége a fehérváriak kálváriájának, a 67. percben Viníciust rántották le a tizenhatoson belül, de a büntető helyett újabb gólt kaptak: a csereként beállt Davide Lanzafame 25 méteres szabadrúgása akadt meg a bal felsőben, 3-1. Ezzel el is dőlt a meccs, és a bajnokság sorsa is. A ráadásban Elek Ákos kapitális hibáját Lanzafame használta ki – innetől kezdve az aranyérmet már csak a Ferencváros veszítheti el, 4-1.

Jegyzőkönyv

Ferencváros–MOL Vidi FC 4–1

Budapest, Groupama Aréna. 16 127 néző. Vezette: Berke Balázs (Szert Balázs, Kóbor Péter)

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Heister – Haratin, Leandro (Bőle, 74.) – Isael, Nguen, Petrjak (Varga R., 81.) – Szihnyevics (Lanzafame, 58.). Vezetőedző: Szerhij Rebrov.

Mol Vidi FC: Kovácsik – Nego, Juhász R., Vinícius, Stopira – Pátkai, A. Hadzic, Nikolov (Milanov, 62.) – Kovács I., Huszti (Elek, 56.) – Hodzic (Tamás K., a szünetben). Vezetőedző: Marko Nikolics

Gól: (Nguen 6., Haratin 57., Lanzafame 67., 91., ill. Nego 21.)

Kiállítva: A. Hadzic (45., Mol Vidi)