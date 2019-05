Ami biztos: Petrjak érkezik

A Ferencváros már bajnok, a MOL Vidi FC az ezüstérmes, az NB I-es labdarúgó-bajnokságból hátravan még két forduló. A kiesés elől pedig hat csapat is menekül. Mégis, a magyar futball a Petrjak-ügytől hangos.

A Ferencváros idén bezsebelte harmincadik bajnoki aranyérmét, de újabb csatát vesztett. Egyik értéke eltékozlásán túl a most kirobbanó botrány is bizonyítja: hiába lett bajnok a Fradi, olykor nem illik rá a profi jelző.

De ezen itt, Székesfehérváron nem is kell különösebben élcelődnünk, főjön a fejük a IX. kerületieknek azért, hogy a zöld-fehérek energikus szélsője, az ukrán válogatott Ivan Petrjak elhagyja a Groupamát, s a 2019–20-as szezonban már a MOL Vidi FC labdarúgója lesz. A 24.hu szellőztette meg először, hogy a Sahtar Donyeck Fradinál kölcsönben futballozó 25 éves játékosa nem marad a következő szezonra a fővárosban, hanem a rivális fehérváriakhoz igazol.

Információink szerint mégpedig úgy, hogy a Vidi a hétvégén hosszútávú szerződést kötött az ukrán labdarúgóval, s megvásárolta a Sahtartól.

A Ferencváros a hír hallatán már nem számolt az Újpest elleni bajnokin Petrjakkal, szekrényét kipakolták, az öltözőben felfestett mezszámát leragasztották, s „arcátlan lenyúlásként” emlegették a transzfert. Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója lenyilatkozta, hogy a tárgyalások során „Petrjak szájából olyan horribilis összeg hangzott el, amit mi nem tudtunk és nem is akartunk fizetni”. Azonban Ivan Petrjak menedzsere, Alekszandr Jakovenko szerint egészen más van a klubváltás hátterében. Nem a pénz, hiszen a ferencvárosi Isael például a Vidiben is toronymagasan a legjobban fizetett labdarúgó lenne, míg Petrjak csak kicsivel kaphat majd többet a piros-kékeknél Isael fizetésének a felénél.

Sokkal inkább arról van szó, hogy amíg a Ferencváros totojázott tehetsége végeleges szerződtetésével, a MOL Vidi lépett, és sikerrel járt.

„Mi voltunk a kezdeményezők, mi kértük a klubot, hogy tegyen ajánlatot a Sahtarnak. Ez októberben meg is történt, ám a Sahtar nemet mondott. Aztán a Fradi márciusig meg sem mozdult, akkor viszont új ügynököket használva még sokkal rosszabb ajánlatot tettek le az asztalra, az ukrán klub pedig természetesen azonnal visszadobta azt.” – fogalmazott az M4 Sportnak Jakovenko, a labdarúgó ügynöke. A menedzser szerint utána a Ferencváros három játékost szerződtetett Petrjak posztjára, ami nekik egyértelmű jelzést volt. Aztán a Vidi is érdeklődött a Zorja Luhanszkban nevelkedett, 171 centi magas támadó iránt, majd néhány hete ajánlatot tett a Sahtar Donyecknek, amit az ukrán sztárklub el is fogadott.

Serhij Rebrov, a Ferencváros ugyancsak ukrán vezetőedzője nem boldog, hogy Petrjak távozik csapatából, ugyanakkor rávilágított: a játékosügynökök túlságosan is nagy ráhatással vannak egy-egy futballista pályafutására. Szerinte játékosa nem egyedül döntött így.

Igaz, a MOL Vidi FC hivatalosan még nem jelentette be Ivan Petrjak szerződtetését, a kérdés leginkább már csak az, hogy mikor tud csatlakozni a fehérváriakhoz a középpályán, szélen és a támadószekcióban is bevethető, idén a Vidinek is betaláló játékos. Június 30-ig köti kölcsönszerződése a Fradihoz, csak annak lejárta után bonyolíthatja le a transzfert a Vidi és a Sahtar.

Igen ám, de a magyar és az ukrán átigazolási ablak nem ugyanakkor nyit, az itteni júniusban, az ukrán pedig júliusban, akkor, amikor Marko Nikolics együttese már túl lesz a felkészülésen, s első Európa-liga-selejtezőjére készül.