Ambiciózus, de szavatartó ember Marko Nikolics

Nem várt eredménnyel rajtolt a MOL Vidi FC labdarúgócsapata az NB I tavaszi szezonjában, a piros-kékek vezetőedzője azonban bízik a csapategységben.

„Beletettük a munkát, a hétvégén kiderül, hogy jól dolgoztunk-e” – hangzott el a MOL Vidi FC vezetőedzőjének, Marko Nikolicsnak a szájából az alábbi mondat a Puskás Akadémia elleni szezonnyitót megelőzően. A molcsapat. hu-nak adott nyilatkozatát azonban eredménnyel nem tudta alátámasztani a szerb stratéga, lévén csapata óriási meglepetésre 3-0-s vereséget szenvedett a megyei riválistól a tavaszi rajton. A piros-kékek hátránya ezzel a fiaskóval nyolc pontra nőtt az éllovas Ferencvárossal szemben, így sokak szerint a Fradi már most bajnoknak érezheti magát. No, de a labda gömbölyű, na meg egyszer – konkrétan tavaly ilyenkor – már volt, ha nem is ilyen, de hasonló helyzetben a Vidi, akkor nem csak az eszük, de a szívük is helyén volt a székesfehérvári futballistáknak, akik végül meggyőző teljesítménnyel nyerték a bajnokságot.

Azóta viszont sok minden történt Sóstón: a klub névváltoztatásának következtében a szervezett szurkolói csoportok bojkottálták a mérkőzéseken való részvételt, majd Danko Lazovics szinte a semmiből, az Európa-liga csoportküzdelmek megkezdése előtt jelentette be visszavonulását, illetve az idősebb Scsepovics fivér, Sztefan is a „taccsvonalon” túlra került valamilyen oknál fogva. A Fejér megyeiek EL-menetelése egyértelműen a honi pontvadászatban való szereplésük rovására ment, a nagy kérdés, hogy a koronázóvárosiak mekkora tartalékokkal rendelkeznek az idei kiírás végkimenetelét illetően.

– Harminchat meccs van már a játékosaim lábában a 2018/19-es szezonban, ami azt jelenti, hogy tizenkettővel többet játszottunk a Fradinál, de a mi szempontunkból van egy fontosabb kérdés is a fáradtságnál: a sikeréhség! – szögezte le Marko Nikolics.

A felcsútiak elleni kezdőcsapat átlagéletkora a harminchoz közelített, ennek ellenére a szakember továbbra is bízik a rutinos játékosaiban.

– Hadd idézzek fel két olyan eseményt, amelyek a hitemet táplálják. Az egyik a csapatszellemről szól: amikor az utolsó őszi fordulóban, a Fradi ellen beállt Marko Scsepovics, és pár perc múlva gólt szerzett, a kapu mögött melegített a cserékkel Huszti Szabolcs. Utóbbi 36 éves játékos, nagy bajnokságok neves klubjaiban játszotta végig a karrierjét, fontos célokért küzdött egész pályafutása során, de Scsepovics góljánál úgy ünnepelt a kapu mögött, mint egy kisgyerek. Aztán beállt a hajrában, és két kulcsfontosságú szerelést tett a közösbe, amikkel bebiztosítottuk a győzelmet. Ilyen most a csapatszellem nálunk. Hasonló volt egyébként a helyzet egy debreceni bajnokin, ahol 1-0-s vezetésünknél Juhász Roli bemutatott egy nagyszerű ütemű blokkolást a 92. percben, ami után olyan ünneplés tört ki a kispadunkon, mintha BL-t nyertünk volna.

Kovács Istvánéknak most nagy szükségük lenne a 12. játékosra, azaz a szimpatizánsokra, de a MOL Aréna Sóstó „kihasználtsága” nem azt mutatja, hogy a lelátóktól megkapnák ezt a fajta támogatást.

A PAFC elleni megyei rangadót mindössze 2980 fizető néző szemlélte a helyszínen az új impozáns létesítményben. – Amikor csak egy apró lökés hiányzik, akkor érezzük igazán, mit jelent a lelátóról érkező erő. Egy edző lehet akármekkora motivátor, nem tudja pótolni a szurkolóktól érkező biztatást, és ezt bizonyítja az Európa-ligában mutatott teljesítményünk is, ahol szinte mindig sok szurkoló előtt játszhattunk. Az emberek sokszor úgy képzelik, a futballisták robotok, akiket a pénzen kívül semmi nem motivál, de ez butaság. Óriási szükség van a szurkolásra, ezt a pozitív töltetet ugyanis semmi más nem tudja kiváltani.

A tribün helyett a honi játékospiacon igencsak beárazott Dzsudzsák Balázs a pályán segíthette volna a piros-kékeket az aranyéremért folytatott harcban, akinek a neve többször is felröppent, mint lehetséges erősítés. A MOL-csapat ugyan a magyar vonalat folytatva igazolt a télen Elek Ákos és Futács Márkó személyében, ennek ellenére a keret mélységét többen is megkérdőjelezik.

– Február 14-ig még lehet, hogy igazolunk játékost, de ha nem sikerül minőségi futballistát szerződtetni, akkor sem leszek szomorú.

Sok fiatal edző – köztük Nikolics is – ugródeszkának használhatja a magyar élvonalbeli bajnokságot, ezért félő, hogy egy esetleges sikertelen (ezüstérem az NB I-ben) szezon után továbbáll a székesfehérvári mester.

– Ambiciózus edző vagyok, de egyúttal szavatartó ember is. Van egy afféle úriember-megállapodás köztem és a klub tulajdonosa között. Én megígértem, hogy pusztán a sok pénzért nem hagyom el a Vidit, ő pedig azt, hogy nem gördít akadályt a távozásom elé, ha topbajnokságból érkezik komoly ajánlatom. Sok pénzért elmehettem volna keletre, de nem tettem, nyugatról pedig, bár kerestek a magyarnál erősebb bajnokságok csapatai, nem futott be olyan ajánlat, amiért nyugodt szívvel elhagytam volna a megkezdett fehérvári projektet.

A Vidi február 9-én 17 órától a kiesés ellen menekülő Diósgyőr együttesét fogadja.