Alulmaradt az Alba

Győzelmi reményekkel érkezett, jól is kezdett, végül 91-86-ra kikapott az Alba Fehérvár a déli végeken.

Két győzelemmel kezdte a szezont a fehérvári alakulat, nyerni utaztak Pécsre is. Ljubicic hármasával indult a bajnok. Guyton rontott kintről, Markovic viszont nem, 0-4. A hazaiak nem találták a gyűrűt, Cupkovic igen, a házigazdák első hat támadásukat nem tudták sikerrel befejezni. Diggsnek végre sikerült, erre azonnal jött Molnár Márton válasza, 2-9. A folytatásban is Quincy Diggs volt eredményes, Ljubicic hármasa után 10 ponttal ellépett az Alba, időt is kért a hazaiak mestere, Csirke Ferenc. Horti pontjaival zárkózott a házigazda, a vendégek dobásai nem mentek be, kapkodva fejezték be támadásaikat. Cupkovic büntetőivel ellépett a Fehérvár, Guyton is beköszönt (19-25), a pécsieknél Diggs remekelt, ami ahhoz volt elég, hogy ne szakadjon le a házigazda. Aiken révén közelebb lopóztak, talált a gyűrűbe, de a társak nem villogtak, később Diggs igen, Ramirez időt kért az első félidő zárása előtt négy perccel, 25-27. Budimir jött lendületbe, egy pontra zárkózott a Panthers, Markovic hármast szórt a sarokból, a következő akciónál azonban hibázott. McDuffie zsákolt, Csirke pedig időt kért, 32-36. Felváltva estek a kosarak, majd a meccs legjobbja, Diggs büntetőivel a meccsen először egalizáltak a hazaiak, Ramirez időt kért. Az utolsó dobások kimaradtak mindkét oldalon, félidőben 40-40 állt az eredményjelzőn.

A nagyszünet után Aiken ziccerével átvette a vezetést a Pécs, Diggs ziccerével pedig növelte is előnyét. Markovic és Molnár volt eredményes, Budimir hármasával ismét a baranyaiaknál volt a szűk előny, 47-44. Hullámzott a mérkőzés, közel jött az Alba, ám a hazaiak mindig tudtak újítani. Ebben az időszakban Aiken volt a déliek pontfelelőse, jól szedte a lepattanókat, valamint a ziccereket is értékesítette. Nem találták az ütemet a látogatók, Budimir viszont igen, a harmadik negyed felénél időt kért Ramirez, 56-48. Diggs triplájával 11 pontra hízott a hazai előny, Csorvási hármasával jött közelebb a vendég, Govens is betalált, azonban Horti gyorsan válaszolt. Az utolsó negyedre 70-63-as eredménnyel fordultak az együttesek, ziccereket rontott az Alba, nem tudott közelebb férkőzni. Cupkovic kintről betalált, Csirke időt kért, 79-76. Hazai pontok következtek, aztán Ljubicic megmozdulásaival zárkózott a Fehérvár, 86-82-nél a PVSK ismét időt kért. Cupkovic kipontozódott, kapkodtak az együttesek, a rohanásban két pontra közelítettek a Fejér megyeiek, Ljubicic büntetőivel. A túlsó palánknál Diggs is bedobta a sajátjait, hatalmas küzdelemben, 91-86-ra nyert a PVSK-Veolia.

Pécsi VSK-VEOLIA – Alba Fehérvár 91-86 (12-16, 28-24, 30-23, 21-23)

NB I-es bajnokság, 3. forduló, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 2500 néző,

vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Minár László Balázs, Nyilas István (Farkas Zoltán)

Pécs: Pongó 3, Diggs 37/6, Smith -, Budimir 19/9, Aiken 15. Csere: Ciric 6, Antóni 2, Ruják 2, Horti 7/3. Vezetőedző: Csirke Ferenc

Alba: Ljubicic 19/6, Guyton 9/3, Markovic 9/3, Cupkovic 9/3, Molnár 10. Csere: Govens 13/9, Keller I. 2, McDuffie 7, Csorvási 8. Vezetőedző: Jesus Ramirez