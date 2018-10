Alsóháziak a felsőháziak ellen

A 9. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak szakvezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2018. október 13., szombat

14.30 Sárosd Kronos Sport (5.)– Lajoskomárom (12.)

Dvéri Zsolt, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője:

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítok a Lajoskomárom ellen, mert úgy érzem, hogy a csapatom egy kisebb hullámvölgybe került. A Polgárdi elleni meccset nem játszottuk le, kimaradt egy hétvége, és ezzel megtört a lendületünk. Nem tett jót ez az egyhetes kihagyás, ráadásul nem egy-két játékosnál, hanem a csapat hetvenöt százalékánál éreztem, hogy rossz passzba került. Ez főleg a Tordassal szemben érződött, de a Agárdon sem úgy futballoztunk, ahogy kellene, és a teljesítményünk meg sem közelítette az első néhány fordulóban mutatott játékot. Közösen értük el a sikereket, és közös a sikertelenség is. Edzősködésem alatt nem nagyon fordult elő, hogy egy csapattal kompletten ilyen probléma lenne, ezért keresem az okokat. Kell néhány hét, mire visszazökkenünk abba a kerékvágásba, amelyben a bajnokság elején voltunk. Az edzői munka nem mindig a szakmáról szól, mellette pszichológiai feladatokat is el kell látni, a mi esetünkben pedig szellemileg, és lelkileg kell rendbe hozni a társaságot. Százhúsz százalékra, sokkal nagyobb koncentrációra, és figyelemre lesz szükségünk szombaton ahhoz, hogy nyerni tudjunk! Hazai közönség előtt szeretnénk bizonyítani, hogy az utóbbi fordulókban eredménytelensége csupán kisebb kisiklás volt. Egy győzelem óriási pozitív impulzust adhatna a folytatásra.

2018. október 14., vasárnap

14.30 Bicske (2.)– Martonvásár (10.)

Vukmir Dragan, a Bicske vezetőedzője:

– Túlestünk a „tűzkeresztségen” Sárbogárdon, ahol váratlan vereséget szenvedtünk. Az első félidőben hiába uraltuk a meccset, nem tudtuk góllal befejezni a támadásainkat. A szünet után egy pontrúgásból kapott találat megzavarta a csapatot, majd egy lecsúszott labdából „csodagólt” rúgott ellenfelünk. A mérkőzést követő első edzésen átbeszéltük azokat a hibákat, amelyek miatt kikaptunk. Most jöhet egy új sorozat, hiszen tizenhárom győztes meccset játszottunk zsinórban. Bízom abban, hogy ugyanilyen szériát tudunk csinálni, és akkor nem lehet problémánk a továbbiakban. A Martonvásárt ismerem, stabil, jól összerakott csapat, bár a mi esetünkben mindegy, hogy ki az ellenfél, hiszen minden mérkőzést meg kell nyernünk!

Baracs (13.)– Mezőfalva (7.)

Fehérvári József, a Baracs elnöke:

– Nagyon ránk férne már egy győzelem, mondhatni nyerési kényszerbe kerültünk. Szomszédvárak rangadója következik, amely mindig nagy derbit hoz. Ez a találkozó most háromesélyes: több év után a Mezőfalva idén le tudott győzni bennünket a Magyar Kupában, ezzel megszakították azt a sorozatot, amely alapján azt állították, hogy mi vagyunk a mumusaik. Mindenképpen szeretnénk a kupában elszenvedett vereségért visszavágni, és otthon tartani a három pontot. Voltak sérültjeink a Martonvásár ellen, akik vasárnapra minden bizonnyal felépülnek, így bízom abban, hogy a legjobb tizenegy lép pályára a rangadón.

Főnix FC (3.)– Ercsi Kinizsi (4.) Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője:

– Mezőfalván nagyon jó mérkőzést játszottunk legutóbb, jó volt látni, hogy győztesen kerültünk ki belőle. Az Ercsit nem nagyon ismerem, amikor még Gróf András irányította a Kinizsit, akkor jobban tudtam, hogy mire számíthatok ellenük. Most azonban számomra amolyan „sötét lónak” tűnnek, így leginkább a saját játékunkra kell összpontosítanunk. A fiataljaink jól bírják a sorozatterhelést, sokkal többet edzenek hetente, mint az átlag a megyében. Inkább az a kérdés, hogy az adott hétvégén milyen formában lesznek, illetve milyen teljesítménnyel rukkolnak elő. Soha nem a tabellát nézem – mert októberben még nem osztanak érmeket –, úgyhogy nekem minden mérkőzés ugyanolyan fontos!

Kisláng-Telmex (14.)– Mór (1.)

Rehák Viktor, a Kisláng-Telmex vezetőedzője:

– Kétségtelenül nem vár ránk könnyű kilencven perc, hiszen a Mór remek formában van. Az elmúlt két mérkőzésen már jobban néztünk ki, szerezhettünk is volna pontokat, de a legnagyobb bajunk még mindig az, hogy képtelenek vagyunk gólt lőni. Ezen kellene változtatnunk, nagyon kevés (összesen négy – a szerk.) támadást fejeztünk be góllal az elmúlt nyolc fordulóban, pedig a helyzeteink megvannak. Ha kapu elé kerülünk kíméletlennek kellene lenni, hiszen ellenünk sem hibáznak. A Mórral szemben ez különösen érvényes, mert minden bizonnyal nem sok lehetőségünk lesz, ezért a helyzeteinkkel jól kellene sáfárkodni.

Enying (15.)– Ikarus-Maroshegy (9.)

Megyeri János, az Enying vezetőedzője:

– Nagyon várom az át törést! Legutóbb két olyan mérkőzést játszottunk, ahol pontot, pontokat kellett volna szerezni. Sajnos azonban azért nem adnak pontot, mert jól játszik egy csapat, és megvannak a lehetőségei. Ezzel szemben a saját kapunk előtti koncentráció kissé hiányos, leginkább ez az oka annak, hogy folyamatosan vereséget szenvedünk. Lajoskomáromban a szerencse nem állt mellénk, de bizakodunk abban, hogy a hétvégén a címvédő ellen képesek leszünk bizonyítani. Nem lesz könnyű dolgunk, de a futball azért szép játék, mert bármi történhet egy mérkőzésen.

Tordas (11.)– Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (6.)

Korolovszky Gábor, a Tordas vezetőedzője:

– Eddig felemás eredményeink vannak, ami azt jelenti, hogy tudunk parádés játékkal nyerni, de ki is tudunk kapni nagyon. Most otthon játszunk, nagy szükségünk lenne a három pontra. A Mór ellen hetvennyolc percig vezettünk, volt is keresnivalónk, akár még pontokat is szerezhettünk volna. Azt azonban el kell ismerni, hogy a Tordasnak nem az a célja, hogy bajnoki címre esélyes, heti négy edzéssel készülő móriakat legyőzze, nekünk nem az ilyen kvalitású csapatokat kell megvernünk. Természetesen ettől függetlenül fájó a vereség, de a Mór jobb csapat: fizikálisan jobban bírták nálunk, felőröltek bennünket – így is büszke vagyok a csapatomra. Hosszú idő után először úgy tűnik, hogy teljes kerettel készülhetünk a Gárdony ellen, egy sérültünk van ugyan, de ő rendbe jöhet vasárnapra.

Szabadnapos: Sárbogárd.