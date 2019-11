Álomkezdés után döntetlen itthon

Az NB III.-as labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában kétgólos előnyt herdáltak el a Mol Fehérvár FC II játékosai vasárnap.

Mol Fehérvár FC II–Credobus Mosonmagyar­óvár 2-2 (2-2)

Mol Aréna Sóstó, 100 néző, vezette: Maml Zoltán.

Fehérvár II: Kovács D. – Ódor, Mocsi, Vágó, Major – Dinnyés, Szabó B. – Halmai (Tarnóczi, 64.), Horváth B., Pápai – Galacs (Kojnok a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gólszerző: Pápai (6., 11.), ill. Jasarevic (32.), Sziklási (44.)

Rossz előjelekkel várták az utolsó őszi mérkőzést a piros-kékek, az emberemlékezet óta nyeretlen fehérváriak 330 perce még gólt sem tudtak lőni az ellenfeleknek.

A szezon eleje óta az NB II.-es Budaörsnél kooperációs kölcsönben játszó Szabó Bálint azonban nem törődött a statisztikával, a hazaiak támadásait szervező fedezet remekül mozgott a pályán, kulcspasszaival többször zavarba hozta az óváriak védelmét. A fehérvári gólcsendet megtörő találathoz azonban egy kapitális védelmi hibára is szükség volt, Pápai pedig köszönte szépen, 14 méterről szépségdíjas gólt akasztott Heinrich hálójába, 1-0. Öt perccel később duplázott a szélső: Szabó parádés csele után a mérkőzés passzával ugratta ki Pápait, aki 15 méterről okosan a jobb alsóba helyezett, 2-0. Galacsék támadásban maradtak, ám egy kontra után a kivetődő Kovács mellett a labdát eltoló Jasarevic Mahir az üres kapuba passzolt, 2-1. A félidő előtt az egyenlítés is összejött, egy pontrúgást követően Sziklási fejelt 9 méterről a hálóba, 2-2. A folytatásban kiegyenlítődött a játék képe, Szabó már nem brillírozott, a székesfehérváriak játéka is visszaesett. A Mosonmagyar­óvár gárdája az 63. percben fordíthatott volna, de Kovács hátrafelé mozogva kipiszkált egy léc alá tartó labdát, míg a másik oldalon a csereként beállt Kojnok tizenhatoson kívüli ígéretes lövését jegyezhettük fel, de újabb találat már nem született.