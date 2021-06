Alekszejev Tamara olimpiai indulási jogot szerzett Kairóban

Sikeres világbajnoki szereplésen vannak túl a magyar öttusázók. Többen is olimpiai kvótát szereztek, azonban még nem tudni, melyik az a két-két női és férfi versenyző, akik ott lehetnek Tokióban.

A női váltó bronzérmet szerezett a kairói öttusa-világbajnokság nyitányán, majd az urak stafétájának ötödik helyét követően minden értékelésben dobogóra állhattak a magyar pentatlonisták. A nők egyéni versenyében az idén remeklő Gulyás Michelle bronzérmes lett, s ezzel automatikusan kvótát szerzett, míg az Alba Öttusa SE kiválósága, Alekszejev Tamara a 14. lett, mégsem maradt elismerés nélkül. A 31 esztendős, többszörös magyar bajnok, korábbi világkupa-győztes fehérvári sportoló csapatban ezüstérmet zsebelt be Gulyással és Guzi Blankával, az olimpiai kvalifikációs ranglistán pedig a 24. pozícióban végzett, ami szintén tokiói részvételt jelenthet.

– Nagyon örülök, hogy meglett a kvótám. Igaz, hogy ranglista alapján, de ez volt a cél, hogy megszerezzem – mesélte boldogan a világbajnokság után Alekszejev Tamara. – Egy pár tus benne maradt a vívásban, de örültem az eredménynek, mert összességében jó volt. Minden számból kihoztam azt, amit jelen pillanatban tudtam, ez most a 14. helyre volt elég. Ennél többet nem tudtam volna beletenni, a kombinált számban is kiadtam magamból mindent, ahogy célba értem, össze is estem. Lehetett volna kicsit jobb a lovaglás, az utolsó akadályt levertem. A lövészet most már jól ment. Nem voltak hatalmas hibák, csak kicsik, de mindig hátrébb csúsztam picit.

Az Alba Öttusa SE versenyzőjének sokszor a saját pszichéjével is küzdenie kell egy-egy viadalon. Most azonban fejben is rendben volt.

– Nem izgultam különösebben. Próbáltam a feladatra koncentrálni. Jól éreztem magam nagyon, főleg úgy, hogy a versenyt megalapozó vívásom jól sikerült. Igazán meleg volt Egyiptomban, s én nagyon szeretek melegben versenyezni – ecsetelte Tamara, akit azért kissé meglepett a futópálya, holott szereti a homokos versenyfelületet.

– Itthon is sokat készültem homokos terepen, viszont Kairóban most rettentő mély volt a talaj, a lovaglásra is használt pályán oda-vissza kacskaringózni, nagyon kemény feladat volt. Szerintem ez kicsit vissza is vett a teljesítményből.

Alekszejev az olimpiai ranglistán a 24., s így ötkarikás kvóta birtokosa. Azonban egy nemzet színeiben csak ketten vehetnek részt a játékokon nemenként. A hölgyeknél hárman, Gulyás Michelle, a Volán Fehérvár korábbi világbajnoka, Kovács Sarolta, no és Alekszejev Tamara várják a döntést.

– Még nem hivatalos az eredmény, de biztos, hogy megvan az olimpiai kvótám. Valószínű azonban, hogy nem én megyek az olimpiára, nem olyanok az eredményeim. Gulyás Michelle indulása szinte biztos, a Magyar Öttusa Szövetség elnöksége dönt arról, hogy Kovács Sarolta, vagy én legyek a második induló. Nyugodt vagyok, mert mindent megtettem, ennyi volt bennem. Szeretnék menni az olimpiára – mondta Alekszejev.

A térdműtét után trombózis miatt kezelt Kovács Saroltának június 28-án lesz egy felmérője, majd június 30-án dönt az elnökség a Japánba utazókról.

De a nyári játékok időpontjáig is lesz dolguk az öttusázóknak. Július 5. és 11. között az oroszországi Nyizsnij Nov­gorodban viaskodik az Európa-bajnoki mezőny. Alekszejev Tamara két nap pihenő után arra a viadalra hangol.

Ahol döntéstől függetlenül jó eredményt szeretne produkálni.