Alekszejev Tamara két éve már nyert vk-döntőt

Csütörtöktől vasárnapig Japán fővárosában, Tokióban verseng a kis túlzással a világ jelenleg legjobb 36 női és 36 férfi öttusázója. A világkupa döntőjében két magyar lány, Kovács Sarolta, s a 2017-ben aranyérmet szerzett Alekszejev Tamara is dobogóra tör.

Csütörtökön a vívással rajtol a világkupadöntő, a Kairót, Szófiát, Székesfehérvárt és Prágát érintő sorozat záró megmérettetése. A négy futam során gyűjtögetett pontok alapján alakult ki a 36 fős női és a 36 fős férfi mezőny. Több szempontból is a szezon eddigi legkiemelkedőbb viadala lesz a tokiói, hiszen a viadal a 2020-as olimpia tesztversenye, már a jövő évi nyári játékok helyszínein viaskodnak, sőt az ötkarikás eseményen használt lovakkal lovagolnak. A magyar szempontból érdekesebb női mezőny igencsak veretes lesz. A világranglista első 15 helyezettjéből 14 versenybe száll, elindul az olimpiai bajnok litván Laura Asadauskaite, a világbajnok fehérorosz Anasztaszia Prokopenko, valamint a 2019-es szezon feltörekvő csillagai, a francia Marie Oteiza és az orosz Uljana Batasova. No és persze a magyarok, a világranglista-második Kovács Sarolta (Volán Fehérvár), s a fehérvári futamot nyerő Alek-

szejev Tamara. Az Alba Öttusa SE kiválósága az utazás előtt sportpszichológusnál járt.

Kirobbanó vívóformájában bízik az Alba Öttusa SE versenyzője

– Úgy látja a pszichológus, hogy minden rendben van, úgyhogy remélem, hogy én is úgy érzem – nevetett a 30 éves öttusázó. – Fizikailag nagyon jól érzem magam. Azt mondanám, hogy kirobbanó formában vagyok. Illetve, nem is vagyok csúcsformában, mégis jók az eredményeim. Nem is értem, hogy ez hogyan lehet? Az edzéseken is jó iramokat megyek.

Nem csupán az edzéseken, hiszen a fehérvári világkupafutamon elképesztő, 29-6-os győzelem/vereség-mérleget vívott, s a budapesti országos bajnokságon is meg tudta ismételni kimagasló teljesítményét a vívópáston.

– Remélem, hogy a vk-döntőn is elkapom a ritmust, s minden számban jól teljesítek.

Két évvel ezelőtt Tamara nyerte a világkupa döntőjét Vilniusban, tavaly Kovács Sarolta Asztanában ezüstérmet szerzett. A számmisztika képes lehet olyan varázslatra, hogy idén Tokióban a két legnemesebb fém magyar lány nyakába kerül.

– Nagyon örülnék neki, ha mindketten dobogósok lennénk. A világkupadöntő egy kvótát ad, s természetesen mindenki szeretné megszerezni, de ez talán a legnehezebb kvóta mind közül. Nehezebb, mint az Eb, nehezebb elérni, mint a vb-n, de mindenki próbálkozik majd. Persze, én is.

Viszont Alekszejev Tamara már tudja, hogyan kell vk-döntőt nyerni.

– Nem volt egyszerű, de valóban, megvan a recept. Ha megismételném azokat a számokat, szerintem most is az élen végeznék. Mivel az úszásom nem annyira jó, nem tartozom a mezőny leggyorsabbjai közé, így kirobbanó vívásra lesz szükségem megint. Koncentrálni kell a lovaglásnál, s nem árt a szerencse sem. Ha kombiban tudom hozni a jó lövőeredményt, akkor ahhoz már csak futni kell, s fel lehet érni talán az elejére.

Hosszú az utazás, ahogy megérkeznek a pentatlonisták Japánba, csütörtökön magyar idő szerint reggel 7 órakor már vívniuk is kell.

– Jobban is örülök ennek a verziónak, mert a szervezetem lassan áll át általában a földrészek közötti utazások után. Lehet, hogy csupán azt érzem majd, hogy kevesebbet aludtam, ami a vívás esetében még jól is jön. Az első napon nem lesz probléma, a másodikon már biztos érezzük a fáradtságot, de a nagyobb koncentrációt igénylő vívás már mögöttünk lesz, a fizikai számokat pedig megoldjuk kevés alvással is.

Az öttusázók az elsők között tesztelhetik a tokiói olimpia helyszíneit.

– Biztos vagyok benne, hogy Japán remek olimpiát rendez majd. Kíváncsiság dolgozik bennem, hogy milyenek lehetnek az olimpiai helyszínek, s ott biztosan felerősödik bennem a vágy, hogy 2020-ban azt is átérezhessem, milyen, mikor olimpiai miliő uralkodik a létesítményekben.