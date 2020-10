Alekszejev Tamara harmadszor lett első

Budapest Hosszú idő után versenyezhettek a magyar öttusázók. Ráadásul komoly tétért feszültek egymásnak. Alekszejev Tamara nyerte a magyar bajnokságot.

Az Alba Öttusa SE pentatlonistája 1352 pontot gyűjtött a budapesti országos bajnokságon, ahol a Volán Fehérvár olimpiai kvótával rendelkező élversenyzője, Kovács Sarolta 1341 ponttal követte a második helyen. Harmadikként a KSI-s Gulyás Michelle ért célba. A csapatversenyt az UTE (Földházi Zsófia, Kovács Eszter, Tóth Dorka) nyerte a KSI és a Volán Fehérvár (Kovács Sarolta, Csizmazia Rita, Szűcs Dóra) előtt.

A 31 esztendős Alekszejev Tamara harmadszor lett a legjobb magyar öttusázó, 2014 és 2019 után állhatott a dobogó tetejére.

– Izomlázzal küszködöm, sok volt egyszerre ez az öt szám – mosolygott az újdonsült bajnok az arany másnapján. – Az edzéseket rendesen végigdolgozzuk, de nem mostanában tudtunk le egy teljes versenyt.

A Varga Zoltán, Heilig Anita és Dévay László edzette öttusázó élvezte, hogy újra versenyezhet.

– Elég jól vívtam, azonban a nemzetközi mezőnyben ez a teljesítmény kevés lesz. A végét kicsit elrontottam. Viszont az úszáseredményemnek nagyon örülök, 2 perc 17,94 másodperc alatt úsztam le a 200 métert. Ez várható volt, mert fizikálisan nagyon jó állapotban vagyok. Nagyon nehéz lovat húztam. Az ob első napján a fiúk 0 pontot lovagoltak vele. Nekem is volt egy kitörésem az első ugrásnál, de utána jól mentünk. A kombinált számot a negyedik helyről kezdtem, 26 másodperces hátránnyal. Tudtam, hogy jó formában vagyok, reménykedtem, hogy a dobogóra felfutok majd, de a lövészetem nagyon rosszul sikerült. Ezért is jó, hogy végre versenyzünk, mert csak így tud visszajönni az a rutin, ami kell ahhoz, hogy jól összerakjuk a számokat. Egybe kell gyúrni a technikai számokat és a fizikai elemeket. Most látjuk, hogy hol tartok, tudjuk, min kell dolgozni tovább.

Az évekkel korábbi Tamarának meggyűlt a baja olykor saját magával, azzal, hogy rágörcsölt a versenyekre.

– Izgultam most is, régen éreztem már ezt, de jólesett. Egészséges izgalom volt. Ennyi verseny után már megtanultam kezelni. Érdekes volt azért az ob. Kovács Saci sokáig vezetett, az első három körben mindig hoztam rajta a futáson, de sokkal jobban lőtt, s előbb kiment a pályára. Aztán az utolsó lövészetnél én futottam ki előbb, s akkor már várható volt, hogy én érek be előbb.

Az idei világbajnokságot törölték, a sokadik helyszínmódosítás után sem rendezik meg a viadalt. Így az öttusázók legközelebb január közepén a fedett pályás bajnoksággal indítják az olimpia szezonját, március végén pedig világkupán állnak rajthoz, akkor kezdődnek a kvótaszerző megmérettetések. Addig edzenek s felmérőkkel kompenzálják a versenyhiányt.

Az ob-arany után négy nap pihenőt kapó Alekszejev Tamara még nem rendelkezik olimpiai kvótával, épp ezért folyton ezen jár az esze.

– Mindennap gondolok az olimpiára. Nagyon remélem, hogy jövőre megrendezik, nem szeretném, ha várnom kellene az olimpiai részvétellel 2024-ig. 36 évesen furcsa lenne az első olimpián rajthoz állni. De ha már ennyi energiát beletettem ebbe a sportba, kénytelen leszek megvárni… Mindenképp szeretnék tavasszal kvótát szerezni, most úgy érzem, hogy ez menne is.