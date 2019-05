Alekszejev Tamara és Réti Kamilla jutottak tovább az öttusa világkupa döntőjébe

A rutinosabbak döntőbe jutottak, a fiatal magyar lányok elvéreztek a fehérvári öttusa világkupa selejtezőjében

Pontosan tíz évvel ezelőtt harcolt az öttusázók női mezőnye utoljára székesfehérvári világkupa-futamon. Azóta sokat változott a sportág, a kombinált – manapság már inkább laser-run – szám ötvözte a lövészetet és a futást, látványosabbá téve a tradícionális öttusát. A versenyrendszer is másképp működik, a nők mellett a férfiak is rajthoz állnak az egyes vk-viadalokon, s a legjobban teljesítők a sorozatot lezáró döntőn viaskodnak a világkupa-győzelemért. 2017-ben Alekszejev Tamara megnyerte a vk-finálét, s reménykedhet, hogy 2019-ben meg tudja ismételni tettét, mert az rögtön olimpiai kvótával járna… Azonban addig sok versenyt kell még végigküzdenie, köztük a fehérvári világkupát. Melyen nem kevesebb, mint 82 hölgy kezdett május elsején, három selejtezőcsoportban, de a lebetegedett, s ezért távol maradó volános klasszis, Kovács Sarolta nélkül. Az „A” jelűben Alekszejev Tamara nem kezdett jól, hiszen 11 győztes asszója mellett 14 vereséget szenvedett, a 17. volt ekkor. Klubtársa, az Alba Öttusa SE-s Turbucz Anna nála is visszafogottabb volt a páston, igaz, neki még szoknia kell a nemzetközi felnőtt mezőnyt. Az úszás során Alekszejev egy helyet előre lépett, s a laser-runt 53 másodperces hátránnyal. 16-ként kezdte. Azonban kiválóan kombizott a fehérvári lány, körről-körre feljebb lépett, s végül nagyot hajrázva épp az utolsó automatikus kvalifikációt érő pozícióban, tizedik helyen ért célba. Turbucz Anna a 26. pozícióban zárt, nem jutott tovább, ahogy Guzi Blanka sem. Réti Kamilla 11. lett, s döntőben jutott.

A B csoportban az Alba Öttusa SE versenyzője, Ormándi Rebeka vághatott neki legjobb magyarként, 13-ként a lövészetekkel megszakított 4×800 méteres futásnak, miután 13/12-es mutatóval a középmezőnyben zárta a vívást, s a nyolcadik pozícióban az úszást. A laser-runban nem tudott feljebb kapaszkodni, 17. helyével nem jutott döntőbe. A fiatal volános Szűcs Dóra (20.), valamint Kállai-Simóka Nóra (19.) és Erdős Rita (21.) sem.

A C csoportban két fehérvári öttusázó is versenyzett. A jövő generáció üdvöskéje Szarka Luca és Kovács Eszter is. A Volán Fehérvár sportolói helyt álltak ugyan, de döntőbe nem jutottak. A kombinált számot a 17. helyről kezdő Kovács a 17. pozícióban ért célba, Szarka Luca a 14.-ről a 18.-ra esett vissza. Simon Sarolta a 21. lett. Csütörtökön a férfiak selejteznek, Demeter Bence, Harangozó Bence, Málits István, Farkas Martin és Bernáth Bálint a fehérvári színekért is harcol az uszodában, az MKOSZ-csarnokban és a Bregyó közi atlétikai centrumban.