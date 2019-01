Alekszejev Tamara a legjobb magyar női öttusázó akar lenni idén, Tokióba készül

Nem csupán a Volán Fehérvár világbajnoka, Kovács Sarolta szeretne a tokiói nyári játékokon indulni, a másik fehérvári egyesület üdvöskéje, Alekszejev Tamara is kvótára tör idén.

Különleges csilingelés töltötte be a Volán vívótermét. Valahogy másképp csattogtak a pengék a pástokon, mint egy átlagos napon. A terem lépcsőjén felérve máris egy olimpiai bronzérmes emelte le rostélyát, a BHSE kiválósága, Marosi Ádám készülődött egy újabb asszóhoz. De a honi élmenőkre tapadó Réti Kamilla is párbajtőrt fogott, míg Alekszejev Tamara Kállai Ákossal, a magyar női öttusa válogatott szövetségi kapitányával beszélgetett. A válogatotthoz közeli pentatlonisták rendszeresen tartanak közös vívóedzést Székesfehérváron. Most pedig kiemelt figyelmet kap a koronázóvárosbeli asszótenger, hiszen a versenyzők nagy része a január végi, budapesti fedett pályás viadalra készül.

– Visszagondolva a korábbi évekre: a fedett pályás verseny nem szokott nekem jól sikerülni, s ha az idénynyitón hátul végzek, akkor tudom, hogy úgymond munkában vagyok, s a szezon többi versenyén jól szerepelek – mosolygott az Alba Öttusa SE sportolója, Alekszejev Tamara. Február elején Rio de Janeiróban, Brazíliában edzőtáborozik a válogatott, Alekszejev Tamarával egyetemben. Majd márciusban, Kairóban indul a 2019-es világkupa-sorozat. – Tavaly a második helyet sikerült elcsípnem, remélem, idén is hasonló eredményekkel térek haza. Sajnos nem tudom, hogy milyen formában vagyok, hol tartok, a fedett pályás viadal jó lehetőség lesz felmérni az állapotomat. Az augusztusi, angliai Európa-bajnoksággal indul az olimpiai kvótáért vívott harc. De nem csupán a versenyeken elért eredményekkel lehet olimpiai indulási jogot szerezni, hanem a világranglistáról is. Alekszejev a 2018-as évet a 12. helyen zárta. Az idei első vk-n, Egyiptomban lehet megalapozni a jó folytatást.

– Bathban, az Eb-n az első nyolcban szeretnék végezni, hogy tisztán kapjak olimpiai kvótát, s ne a ranglistát kelljen figyelnem. A vb-n három kvótát osztanak, a hazai versenyen is jó lenne helytállni. A szeptemberi világbajnokságra szeretném kihegyezni a formám. Itthon szerintem hárman, Kovács Saroltával és Földházi Zsófiával versenyzünk majd a két olimpiai induló helyért. Én szeretnék a legjobb lenni. A mostanában remekül vívó Alekszejev a kombinált számban szeretne idén előrébb lépni. – Tapasztaltabb, rutinosabb lettem, ami a vívásban nagyon fontos. Most nagyobb hangsúlyt fektetek a futásra és a kombinált számra, ha sikerül javítanom, akkor nagyobb eséllyel pályázhatok az első hat hely valamelyikére a versenyeken. Csak az olimpia lebeg a szemem előtt, nagyon remélem, hogy végre ott lehetek. Nincs már talán több esélyem, hiszen 2020-ban 31 éves leszek… – vélte Tamara, majd kihalászott egy hatlapost a volános vezetőedző, Korponai István süteményes donozából, mondván, ennek nem tud ellenállni. Rögtön érkezett a formát szem előtt tartó kontra: „Figyelni kell a kilókra!”