Ale, ale, Alexandra

Már tavaly fontolgatta a visszavonulást, de egy súlyos sérülés keresztülhúzta a számításait – nem akart így elköszönni a kézilabdától. A mostani szezonban megállíthatatlanul termeli a gólokat: 14 meccsen 106 találatnál jár, ezzel vezeti a K&H női NB I-es bajnokság góllövőlistáját. Az Alba Fehérvár KC játékosával, Alexandra Nascimento Martinezzel beszélgettünk.

Finom az alma?

– Jaj, bocsánat, éppen edzésről jövök, csak bekapok valamit gyorsan, mert délután már újabb gyakorlás vár ránk – szabadkozott a 2012-ben a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Alexandra Nascimento Martinez az Alba Fehérvár KC bázisául szolgáló Köfém Sportcsarnok aulájában.

– Addig még szeretnék egy kicsit pihenni is. Viszonylag sokat lehet mostanság olvasni önről, és a televízióban is egyre többször tűnik fel. Mire ez a nagy érdeklődés, nem most igazolt Magyarországra?

– Ez igaz, talán a korom miatt váltam érdekessé (37 éves – a szerk.), biztos tudni akarják az örök fiatalság titkát. A viccet félretéve: gondolom, arra kíváncsi mindenki, hogy meddig fogok kézilabdázni.

És meddig?

– Nem tudom. Ameddig a testem bírja, és ameddig örömet okoz ez a csodálatos játék. Abban, hogy idáig jutottam, nagy szerepet játszott a fegyelem és a kitartás, no, meg a győzni akarás. Ezek amúgy nem változtak, még most, ebben a korban sem tudom visszafogni magam – mindig száztíz százalékon pörgök.

Mi van a családalapítással?

– Két hete még úgy voltunk a férjemmel, hogy egy újabb év még belefér. De ha a szívemre hallgatok, akkor azt mondom: már gyereket szeretnék. Jól érzem magam a bőrömben, de fiatalabb nem leszek. Ki tudja, lehet, anyaként is visszatérek…

Fehérvárra?

– Persze, hiszen jól érzem itt magam. Miután Vácról idekerültem, volt egy keresztszalag-szakadásom. Sokan már akkor abbahagyták volna, de én visszajöttem ebből a súlyos sérülésből. Pedig az lett volna az utolsó szezonom, de nem akartam így elköszönni a sporttól. Ami a családot illeti: volt egy olyan álmunk, hogy visszatérünk majd Brazíliába, és ott letelepedünk. A jelenlegi helyzet azonban nem túl rózsás a mi országunkban, ezért nagy a valószínűsége, hogy inkább Európában maradunk, de erről még nem döntöttünk. Igazából sok minden ide, ehhez a kontinenshez köt: a férjem kilenc évet húzott le Spanyolországban játékosként, a sógorom Olaszországban operaénekes, én pedig az osztrák idegenlégiós évek után most Magyarországon játszom.

Milyen sűrűn jár haza?

– Csak a nyári szünetben. Most egy kicsit nehéz, mert a kedvesem éppen Brazíliában van, az ottani üzleti érdekeltségeinket intézi. Viszont itt van velem a testvérem, akivel néha nyakunkba vesszük a várost, nagyokat sétálunk. Pestet is imádom, főleg kivilágítva.

Van úgy, hogy egy hónapban egyszer sem játszanak tétmeccset. Nem unja a sok edzést ilyenkor?

– Tény, hogy nem könnyű, de profi vagyok. Ha két foglalkozásunk van, akkor a reggeli tréning után hazamegyek, megebédelek, pihenek, majd délután visszatérek a csarnokba. Sajnos a nemzetközi meccsek, tornák miatt sok az üresjárat, úgy érzem, mintha folyamatosan edzenénk. A futás ugyan hozzátartozik a munkánkhoz, de ha őszinte akarok lenni, akkor én legszívesebben mindig játszanék.

Emlékszem, a nyári felkészülés elején egyszer szót kért, és a játékosokhoz fordult. Ez mennyire gyakori, sokszor látja el tanácsokkal a fiatalabb csapattársakat?

– Ha hiszi, ha nem, én is voltam fiatal. Át tudom érezni a helyzetüket. Sosem bántásból, okoskodásból szólok, de mivel van tapasztalatom bizonyos helyzetekben – amelyeket megtanultam kezelni –, így bátrabban nyitom ki a számat. Emberek vagyunk, mindenkinek lehet rossz napja, nem játszhatunk mindig jól. Nem akarok senkinek az életében vájkálni, de a mérkőzéseken meg kell halni. Ha ez nem így teszik, akkor viszont harapok. Ennek ellenére először mindig magamban keresem a hibát, én sem vagyok tökéletes. Egy biztos, szeretnék jó példát mutatni a többieknek, a pályán belül és azon kívül is.