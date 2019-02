Alba: most ez is belefért!

Vereségével a harmadik helyen fejezte be a második csoportkör küzdelmeit Jesus Ramirez együttese a kosárlabda Európa-kupában.

A J-jelű négyes utolsó csoportmeccse előtt a hazaiak első embere, Balássi Imre köszöntötte a 70. születésnapját a napokban ünneplő Nagy Gábort, aki három évtizede került az elnöki székbe, vezetésével a klub zsinórban szerzett aranyérmeket az ezredfordulón. A meccs első pontjait Freeman szerezte, a túloldalon Talib Zanna volt eredményes, aztán Golan Gutt, majd Daequan Cook is dobott egy hármast – el is léptek a vendégek, 4-8. Ekkor Cabezas pillanatai következtek, a spanyol világ- és Európa-bajnok irányító előbb középtávolról, majd távolról talált be, ráadásul Bullock is hintett egy triplát, 12-8. Cook sem rontott kintről, akinek a két hármasával megint a vendégeknél volt az előny. Felváltva estek a kosarak, hazai oldalon Cabezas jeleskedett, a másik palánknál Gutt, 16-18. Heath helyére Lóránt Péter érkezett a gyűrű alatt, Bullock és sajnos Cook lendülete sem tört meg. Lóránt is megkezdte a pontok gyűjtögetését, így az első negyedet követően 22-22 állt az eredményjelzőn.

Martin Zeno kosara nyitotta a második etapot, az amerikai légiós újabb kísérletét elrontotta, ráadásul Filipovics Márkó begyűjtötte harmadik személyi hibáját, míg a vendégek Dowe pontjaival átvették a vezetést 24-27. Nagy volt a harc a lepattanókért, ha Lóránt rontott, Heath javított, de ugyanaz igaz volt fordítva is. Heath zsákolása után mindkét oldalon sok volt a hiba, aztán Kadir gyömöszölte a labdát a hálóba, 27-29. Zeno hármasával ismét a házigazdák vezettek, az újból pályára lépő Cabezas azonnal hintett egy triplát – ezt tette Bullock is, 36-33. Hiába dobott jól a Fehérvár, pontosan céloztak az izraeliek is: Zanna mellett leginkább Cook ügyeskedett. Freeman hármasa után öt pontra nőtt a különbség, 4237. Ezen felül Bullock duplája is célt ért, Cabezas alapvonali hármasával az első félidőt 4738-as állással tudták le a felek.

Lóránt Péter kosaraival őrizte előnyét a Fehérvár, a túlsó palánknál Cook volt elemében, de pontjai csak ahhoz voltak elegendőek, hogy a hazaiak ne lépjenek el tíz ponttal. Cabezas továbbra sem hibázott, de az általában biztos kezű Freeman igen, a vendégek így is tisztes távolból követték az Albát. Cook és Zanna révén próbálta tartani a lépést a tel-avivi együttes, majd Dunne is betalált – öt pontra zárkózott a Ziona. Dunne betörés után szerzett pontjaival még közelebb jött, sőt, Dowe révén egy pontra zárkózott, 58-57. Freeman hármasa célt ért, Dunne is betalált, fél óra után 64-64-re álltak a csapatok. Cook révén már az izraeliek voltak előnyben, fej-fej mellett haladtak a gárdák a végjátékig, majd a vendégek egyszer csak megléptek, 70-77.

Sőt, növelték előnyüket, nem tudott hibázni a Ziona, főleg a 25 pontig jutó amerikai Daequan Cook, és a Puerto Rico-i származású Gary Browne. A végén magabiztosan nyert az Ironi, de az Alba Fehérvár csoportharmadikként így is a negyeddöntőbe jutott, 80-96. J csoport végeredménye: 1. Ness Ziona 10 pont, 2. Balkan BC 9, 3. Alba Fehérvár 9, 4. Lukoil Levszki 8 Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény számít.