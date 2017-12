A vezetőedző érthetően elégedett, remekelt az Alba

A bajnokesélyes Körmend látogatott a Gáz utcába, a csütörtök esti meccset magabiztosan nyerték a hazaiak.

Negyven pont. Ennyi volt a különbség a tabellán második és negyedik gárda között. A vendég Egis Körmend volt előnyösebb pozícióban, sokáig vezették a pontvadászatot, ám múlt hétvégén otthon kaptak ki 94-91-re a paksiaktól, most pedig 115-75-re a fehérváriak mosták le a nyugati határszélieket. A vendéglátóknak minden sikerült, a látogatóknak semmi, nem volt egy súlycsoportban a két együttes, az albások a szezonban talán most játszottak legjobban.

– Boldogok vagyunk, hogy ilyen jó meccset játszottunk az év utolsó napjaiban. Remekül zártuk az esztendőt, nagyon elégedett vagyok a fiúkkal. A találkozón végig megfelelő ritmusban kosárlabdáztunk, jól védekeztünk, a szerzett labdáknak köszönhetően sok könnyű kosarat sikerült szereznünk. A külső dobásaink is bejöttek, nagyon jól céloztunk kintről is, ezért alakulhatott ki a jelentős különbség. A nemzetközi porondon is vívtunk hasonló mérkőzést az ősszel, az Európa Kupa első csoportkörében, Belgiumban is hasonló játékkal vertük a Proximus Spirou együttesét. A hazai bajnokságban nyolc győzelmet arattunk zsinórban, minden jel arra mutat, összeálltunk. Az új évben is várom az eredményes folytatást – közölte az Alba vezetőedzője, Dzunic Branislav.

A körmendiek szakvezetője, Gasper Potocnik érthetően nem volt nagy hangulatban.

– Nincs sok mondanivalóm, a hazaiak sokkal jobbak voltak nálunk a meccs elejétől kezdve. Ezúttal nem játszottunk azon a szinten, ahogy egy rangadón elvárható. Megpróbáljuk elfelejteni ezt is, ahogy a helyükön kezeltük a győzelmeket is.

A center, Csorvási Milán volt a vasiak legeredményesebbje, 18 pontot gyűjtött a találkozón. A belső ember

a Székesfehérváron töltött időszak után, másfél éve szerződött Körmendre, a több játéklehetőség reményében. Ez meg is valósult számára.

– Az albások megállíthatatlanok voltak ezen az estén, nem volt ellenszerünk. Nekünk semmi nem sikerült, nem volt ritmusa a játékunknak, a házigazdák távolról és gyorsindításokból is rendre betaláltak. Össze kell szednünk magunkat, a folytatásban lényegesen jobb játékot kell nyújtanunk.

A Fehérvárban a bedobó, Trevis Simpson nyújtotta a legjobb teljesítményt, 27 pontot dobott, hat triplát is elsüllyesztett a gyűrűben.

– Nehéz meccsre számítottunk, a körmendiek eddigi eredményei tiszteletet parancsoltak, nagyon jó dobókkal rendelkeznek. A védekezésben nyújtott teljesítményünk volt a siker kulcsa, a megszerzett labdákból pedig könnyű kosarakat szereztünk. Továbbá lényeges volt, hogy a külső dobásaink is célt értek.

Az Alba legközelebb január 6-án lép pályára, a Kaposvári KK otthonában.