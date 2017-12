Az Alba Fehérvár férfi kosarasai a remeklő körmendieket fogadják

A szezonban mindössze két vereséget szenvedő Körmend lép pályára a Gáz utcában, csütörtökön 17.45-kor.

Az évnek még nincs vége, december 28-án este a bajnoki címre törő Egis Körmend látogat az Alba Regia Sportcsarnokba. A két, nem titkoltan aranyra törő élcsapat csap össze, a nyugati határszéliek a szezonban végig ott voltak a mezőny elején, mindössze két vereséggel rendelkeznek.

Az utóbbi mondjuk a meglepetés erejével hatott, múlt szombaton a Paks tréfálta meg a vasiakat, az atomvárosiak 94-91-re nyertek, a végletekig kiélezett küzdelemben. Pedig nem játszott rosszul a házigazda, a kezdők közül Hollins 25/6, Fanning 18/3, Ferencz 15/9, Davis 9/6, Tuoyo 10/3 pontot szerzett, valamint a csereként pályára lépő Csorvási és Németh is hozzátett 6-6 pontot, Halász pedig kettőt. De ez sem volt elég, lévén a tolnaiaknál is akadtak extra teljesítmények, az amerikai pontgyáros, a mindig biztos kezű Seth Allen például 30/15 egységet termelt. Az Egis a vereséggel kénytelen volt átadni az első helyet a Szolnoknak, a Tisza-partiak 10-2-es mérleggel rendelkeznek, a körmendiek egy meccsel kevesebbet játszottak, 9-2-es mutatóval állnak. Az Alba visszafogottan kezdte a bajnokságot, öt forduló után 1 győzelem mellett 4 vereséget számláltak, a kék-fehérek drukkerei nem is pillantottak a tabellára. Azóta nagyot fordult a világ, főként a vajkezű bedobó, Trevis Simpson és a center, Lóránt Péter visszatérése óta hatalmasat javultak a koronázóvárosiak, a bajnokságban hét mérkőzést nyertek zsinórban.

Ami azt jelenti, hogy a tabella utolsó előtti helyéről szisztematikus munkával immár a 4. pozícióban tanyáznak, múlt pénteken a MAFC gárdáját verték a fővárosban.

Pedig frissnek nem volt mondható Dzunic Branislav együttese, szerdán hosszabbításos, nemzetközi meccset vívott Litvániában, csütörtökön gyakorlatilag egész nap utazott, másnap este pedig bajnokit vívott Budapesten.

Ám a fehérváriak gond nélkül megoldották a feladatot, 79-54-es sikerük azt jelentette, immár biztosan tagjai a Magyar Kupa döntőjének, a seregszemlét februárban rendezik Debrecenben.

A legutóbbi kosaras finálét nagy csatában az Alba nyerte Győrben, ezúttal a Hajdúságban lesz jelenése a legjobb nyolc hazai együttesnek.

Persze addig még van idő, valamint mérkőzés is bőven, a hazai mezőnyben, valamint a nemzetközi porondon egyaránt. A Fehérvár a csütörtök esti találkozót követően legközelebb január 6-án lép pályára, Kaposváron, három nappal később pedig a török Demir Insaat gárdáját fogadja a FIBA Europe Cup sorozaton.

Néhány hét múlva alighanem már nagyon fogják unni egymást a körmendiekkel, lévén a mostani bajnoki derbi után a nemzetközi porondon is összecsapnak a felek, január 17-én Körmenden, február 6-án pedig Fehérváron.

– A csütörtöki találkozó felfogható az Európa Kupában következő meccseink felvezetésének is. A vasiak jó dobókkal rendelkeznek, de a palánk alatt is veszélyesek. Légiósaik közül Hollins, Fanning, Tuoyo, Davis és White is erősségnek számít. Utóbbi a legutóbbi bajnokit kihagyta, lehet, ellenünk pályára lép. A hazai játékosok is meghatározóak, Csorvási Milán centerben képes extra teljesítményre, a válogatott hátvéd, Ferencz Csaba is okozott már nekünk kellemetlen perceket. Természetesen nagyon nyerni szeretnénk, folytatni a remek sorozatot – közölte Góbi Henrik edző, aki a körmendiek játékát térképezte fel.

A bedobó, Markovic Luka vállát megoperálták Belgrádban, visszatérésére hosszú hónapokat kell várni. A többiek egészségesek, és optimistán várják a csütörtöki derbit.