A szünet után ugyan jól játszott, de kikapott az Alba

Kétpontos vereséget szenvedett a Fehérvár a Falco otthonában a férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokság 7. fordulójából elhalasztott rangadóján.

A válogatott szünetet követően a hírhedt Arena Savariába látogatott Dzunics Braniszlav legénysége csütörtökön este, a szintén négy győzelemmel és ugyanennyi vereséggel álló szombathelyiek ellen az Alba Fehérvárnak nélkülöznie kellett a csapatkapitányi feladatokat ellátó sérült Lóránt Pétert. Ez a bajnoki – a presztízs mellett – azért is fontos volt a felek számára, mert lassan elérkezünk az alapszakasz felé, amely után eldől, hogy mely együttesek jutnak be a Magyar Kupa nyolcas döntőjébe. A Falco szinte teljes kerettel készülhetett a párharcra, a vasiak legnagyobb hiányzója az amerikai Evan Bruinsma volt.

Jacobi Boykins sikeres büntetőivel indult a rangadó, a Fej ér megyeiek tengerentúli idegenlégiósa a hazai közönség hangos nemtetszése ellenére sem hibázott, majd a betegségéből felépülő Rodney Bullock passzából Jordan Heath látványos zsákolással növelte a Fehérvár előnyét, 0-4. Reddic Juvonte révén aztán a vendéglátók is feliratkoztak a listára, aztán a fehérorosz válogatott Alekszandar Pustahvar hármasával a szombathelyiek át is vették a vezetést, 5-4. Allerik Freeman táncoltatta meg a védőket, de a produkciója nem ért pontot, nem úgy egy perccel később, amikor egy szépen beleállt duplával vette vissza a fórt a kék-fehéreknek, 5-6. Felváltva este a kosarak, de a biztos kezű Boykins büntetőivel meglógni látszott a vendégcsapat, sőt, utóbbi Kígyó térről elengedett triplájával már hat volt közte, 10-16. Ezután viszont szétesni látszott az addig jól muzsikáló székesfehérvári védelem: Juvonte és Julian Norfl eet viszonylag könnyedén szerzett kétpontost, előbbi kettőt is, így kiegyenlített a Vas megyei brigád, 16-16. A negyedet azonban Freeman által a látogatók nyerték, 16-18.

Ronald Curry hamar eltüntette a két gárda közötti differenciát a második periódusban, de Tóth Péter ismét hármat tett közé. A másik Tóth, Norbert egyenlített, majd egy időn túli Alba-kosár után percekig állt a játék. Az érvénytelenített találat inkább Keller Ivánékat zavarta meg, mivel rövidesen 42-32-re elhúztak a vendéglátók.

A nagyszünet után Keller Iván ötödik pontjával lopódzott közelebb az Alba, amire Curry felelt. Támadásban egyre pontatlanabbá, védekezésben egyre gyámoltalanabbá vált a Fehérvár, Curry révén pedig már 52-38 állt a táblán. Juvonte is hozzátette a magáét, míg a túloldalon Cartwright és Heath kosara lélektanilag jókor jött, Sztefan Balmazovics triplája viszont lehűtötte a kedélyeket, 60-47.

Az utolsó felvonás Bullock hármasával kezdődött, Free man által pedig feljöttek mínusz hétre a koronázóvárosiak, mi több, előbbi ismét hintett egy hármast – új meccs kezdődött, 61-56. Biró Olivér távolijával a Falcónál volt a momentum, Keller újabb pontjai jókor jöttek, Freeman kihagyott büntetői nem, 66-62. Juvonte és Boykins váltott kosarat, izgalmas végjátékra volt kilátás. Bullock hármaskísérlete „homályba” merült, Dzunics időkérése nem használt, Keller ugyan a végén beküldött egy triplát, de kikapott az Alba Fehérvár együttese, 72-70.

JEGYZŐKÖNYV

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár 72-70 (16-18, 26-14, 18-15, 12-23)

Szombathely, 2430 néző. V.: Földházi, Benczur, Minár (dr. Gencsev)

Falco: Norfleet 11/3, Váradi 4, Bíró 10/6, Pustahvar 3/3, Reddic 22. Csere: Curry 14/6, Balmazovics 6/6, Tóth N. 2. Edző: Gasper Okorn.

Alba: Cartwright 5/3, Bullock 6/6, Boykins 15/9, Freeman 14/3, Heath 4. Csere: Filipovity 9/6, Keller 14/12, Peringer –, Tóth P. 3/3, Varga –. Edző: Dzunics Braniszlav.

Kipontozódott: Cartwright (40.)

