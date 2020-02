Alaposan visszavágott az FTC-Telekom a Dunaújvárosnak

Az Erste Liga középszakaszában a felsőház 6. fordulójának rangadóját rendezték szombaton este. Az FTC-Telekom négyszer is áttörte a vendégek védelmét az első húsz percben, ami meghatározónak bizonyult.

FTC-Telekom–Dunaújvárosi Acélbikák 11-4 (4-1, 4-1, 3-2)

Pesterzsébet, 650 néző.

V: Haszonits, Juhász G., Szabó D., Muzsik.

FTC-Telekom: Arany – Kärmeniemi, Pulli (1), Juusela 2, Nagy G. 1 (2), Tóth A. 1 (3) – Rantanen 1, Tóth Gergely (1), Kulmala 3, Pavuk (1), Switzer (2) – Hegyi (2), Sarcia 1, Hajós (1), Németh A., Tóth R. 2 – Boros, Jászai, Farkas S., Roczanov (1), Tóth Gergő. Edző: Fodor Szabolcs.

DAB: Hughson (Pinczés B.) – Kovács B. 1, Vuorijarvi, Azari, Dansereau (2), Mazurek – Hüffner (1), Lendák, Somogyi 1 (1), Turcotte 1, Zanoski (3) – Dósa, Hruby, Gebei G., Pinczés O., Silló (1) – Gulácsi, Ráduly, Németh P. 1, Subotic, Tamás. Edző: David Leger.

Kiállítások: 16, ill. 64 perc.

Kapuralövések: 48-22.

Az összecsapást eleve pikánssá tette, hogy szerdán fordított pályaválasztás mellett már megküzdöttek egymással a felek, és akkor a DAB egy rendkívül jól sikerült első harmadnak köszönhetően mind a három pontot begyűjtötte. Fűtötte a visszavágás Fodor Szabolcs tanítványait, akik már az első húsz percben őrületbe kergették a liga kapusainak sorrendjében eddig a második legjobb mutatóval bíró Garrett Hughsont.

Az újvárosiak a 6. percben vezettek, a lendületből érkező Hugo Turcotte pókhálózta ki a felső sarkot, 0-1. Aztán még jóformán három perc sem telt el a találat óta, és már 3-1-re vezettek a vendéglátók: a 7. percben Anssi Rantanen egyenlített egy kék vonalas góllal, 27 másodpercre rá Nagy Gergő lövését még védte Hughson, de Tóth Adrián duplázása megoldhatatlan feladat elé állította, míg Rasmus Kulmala egy szóló végén csúsztatta be a pakkot a hálóőr mamutjai között. Majd a 16. percben Aki Juusela kedvet kapott honfitársától, és egy jól eltalált, kék vonalról megeresztett lökettel növelte csapata előnyét, 4-1.

Az első szünet után is folytatódott a hazai gólparádé, még egy perc sem telt el a korong bedobásától, amikor a piros-fehérek a saját harmadukban eladták a korongot, innentől Kulmalának nem volt nehéz dolga, 5-1. A folytatásban egyre jobban elszabadultak az indulatok, a 35. percben kisebb tömegjelenet alakult ki az újvárosi kapu előtt, melynek végén a meglehetősen frusztrált Hughson is kisbüntetést kapott durva játékért. Az előnyt Kulmala értékesítette, ezzel a mesterhármasig jutva, 6-1. A 37. percben egy újabb emberfórt Juusela használt ki, 7-1. Ezután a DAB időt kért, Hughson helyére Pinczés Bendegúz érkezett, akit két és fél perc múlva fel is avattak. Előtte a 38. percben hátrányban Németh Péter ugrott ki, és kozmetikázott valamelyest a különbségen, 7-2. A 39. percben Hegyi Ádám lövésébe Tóth Richárd piszkált bele, Pinczés ezzel szemben tehetetlen volt, 8-2.

A 42. percben egy késleltetett kiállítás során Tóth Richárd bekotorta a korongot a kapuba, 9-2. A 49. percben Nagy Gergő talált be Tóth Adrián átadásából, 10-2. Az 54. percben előnyből Somogyi Balázs faragott csapata hátrányán, 10-3. A hajrában Sarcia Antonino is betalált, a 11-4-es végeredményt Kovács Bronson állította be. Hétfőn folytatás Brassóban.