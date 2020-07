Alakuló csapatok

Megyei NB III-as rangadót játszott a felkészülés jegyében a MOL Fehérvár FC II az Iváncsa KSE gárdájával. Bár mindkét csapat a győzelemre törekedett, de a kiegyenlített találkozón végül is nem tudtak dönteni a felek.

A MOL Fehérvár II FC a tavaszi idény félbeszakadásakor a tabella 14. helyén állt, azonos pontszámmal a BKV Előre és a Sárvár FC csapataival. Kétségtelen, hogy a lehető legrosszabbkor jött a szünet, hiszen a gárda téli felkészülése Tímár Krisztián vezetőedző véleménye szerint kifejezetten jól sikerült és bizakodva várták a tavaszi rajtot. Az első fordulóban a VLS Veszprém ellen jól játszottak, de ekkor még csupán egy pont lett a jutalmuk (1-1). Majd a következő játéknapon, március 15-én már kivágták a rezet, a bajnok Érdi VSE otthonban 2-1-es győzelmet aratva. Azóta Toldi Gábort nevezték ki a csapat élére, míg Tímár az U18-as válogatott szövetségi edzője lett. Távozott Németh Botond kapus, aki az USA-ban tanul tovább, Gyürki Máté, Tajti Balázs, Szalai Péter és Pápai Kristóf próbajátékon vannak más együtteseknél. Viszont próbajátékra érkezett Varga Márk Szombathelyről, Maxim Debrecenből, valamint Rónaszéki Botond (Svábhegy), Papp Marcell (FTC), Pál Márton (Paks). A hosszú sérüléséből felépülő Géresi Krisztián is a csapattal készül, legutóbb a Balatonfüred ellen gólt is szerzett.

Ellenfelük az NB III Közép csoportjának erőssége, az Iváncsa KSE, ahogy már évek óta megszokhatták szurkolóik, fokozatosan és szisztematikus munkával dolgozik Domján Attila irányításával. Egy felkészülési mérkőzést játszottak eddig, hazai pályán 3-2-re nyertek a Veszprém megyei I. osztályban szereplő és ott az élen záró Balatonfüred ellen. Eddig három játékos igazolása realizálódott, Ordasi Gergő Biatorbágyról, Gere Zoltán Kozármislenyből, míg Igor Nicsenko Dunaharasztiból érkezett.

Minden kétséget kizáróan ki voltak éhezve a szurkolók a focira, mert edzőmeccshez képest teljesen megtöltötték a lelátót. Volt is miről beszélniük az összecsapás előtt, hiszen egy órával korábban jelentette be a MOL Fehérvár FC vezetősége, hogy a bajnoki ezüstérmes gárda új vezetőedzője Márton Gábor lett, akit csütörtökön délelőtt mutatnak be hivatalosan.

Az első félidőben a vendégek szorongattak többet, ennek eredményeként a 27. percben Cseszneki Richárd 19 méteres szabadrúgása kötött ki a bal felső sarokban, 0-1. A szünet előtt Géresi beadásszerű lövése suhant el a felső léc felett, ráhozva a szívbajt Prokov Rotislvav kapusra. A fordulást követően aktívabbá vált a Vidi játéka, és az 53. percben Pál talált be büntetőből, 1-1. Majd mindkét oldalon egy-egy bravúrt láthattunk a kapusoktól, előbb Ordasi, majd Hermány Bence bizonyította edzőjének, lehet rá számtani.

– Formálódik a társaság, rengeteg fiatal került hozzánk, akik fogékonyak a munkára. A hozzáállással elégedett voltam, láttam hibákat, de a felkészülés ezen stádiumában ez benne van. – fogalmazott Toldi Gábor a lefújás után.