Alakul az ütőképes keret

A Hydro Fehérvár AV19 menedzsmentje folyamatosan dolgozik a háttérben azon, hogy a következő ICEHL-idényben is versenyképes együttes korcsolyázzon jégre a Raktár utcában.

A fehérvári hokiszurkolók joggal dörzsölhetik a tenyerüket a már szerződéssel rendelkező játékosok névsorát böngészve. Jó néhány magyar válogatott és külföldi jégkorongozó is már elkötelezte magát a 2021/2022-es szezonra Székesfehérvárra.

– Sok értékes játékosunk van már most is a keretben, jelentős változásokat nem eszközölnénk a csapaton – nyilatkozta a klub általános igazgatója, Szélig Viktor. – Fontosnak tartjuk az állandóságot. Van, akiket még szívesen látnánk, de a játékosoknak is megvan a saját elképzelésük. Örülnénk, ha ez a mag még tovább erősödne. Erdély Csanád jelenleg nem rendelkezik szerződéssel a következő idényre. Az 51 mérkőzésen 40 pontot szerző csatár előtt külföldi lehetőségek is nyílhatnak.

– Nagyon jó szezonja volt, magasabban jegyzet ligák csapatainak is érdekes lehet az ő leigazolása. Nagyon örülnék neki, ha jövőre is nálunk folytatná, de nem csak rajtunk múlik a folytatás. Ugyanakkor nagyra értékelem az ambiciózus játékosokat, akik magasabb szinten is kipróbálnák magukat. – mondta Szélig a fehérvári közönségkedvenc helyzetéről. Egy fontos láncszeme is hiányzik még a fehérvári gárdának, hiszen Antti Karhula távozása után még nem nevezte meg a klub az utódját.

– Remélem, nemsokára megnevezhetjük azt a külföldi szakembert, aki a következő szezonban a csapat élén áll. A jelöltekkel folynak az egyeztetések, ám nem szorít az idő abban, hogy a legalkalmasabb személyt válasszuk ki.