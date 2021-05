Aláírna egy hatodik helyet Alekszejev Tamara

Csütörtökön az MKOSZ-csarnokban a nők és a férfiak rangsoroló vívásával kezdődik az idei öttusa világkupa-döntő. Alekszejev Tamara egyetlen fehérváriként harcol a minél előkelőbb helyezésért, s egyben az olimpiai kvótáért. A viadal zárt kapus.

Reptérről érkező minibuszok sorjáztak már kedden az egyik belvárosi szálloda mellett, az ajtókon egyenmelegítős lányok és fiúk léptek ki. Az angolok saját kisbusszal parkoltak le a színház mögött szerdán délelőtt, miközben a Csónakázó-tó körül már olasz és mexikói hölgyek kocogtak. Bevették a koronázóvárost a világ legjobb öttusázói. Csütörtökön a rangsoroló vívással kezd a világkupa-döntő 36 női és 36 férfi résztvevője. Az összes többi tusát, az úszást, a létravívást, a lovaglást és a lövészettel kombinált futást a hölgyek pénteken, a férfiak szombaton teljesítik.

Az idei vk-futamokon elért helyezések alapján harcolták ki a részvételt a finálé tagjai. A férfiaknál Kasza Róbert (KSI), Marosi Ádám (BHSE), Kardos Bence (Trion SC), míg a nőknél Gulyás Michelle (UTE), Guzi Blanka (Swimming Pentathlon Club), és az Alba Öttusa SE kiválósága, Alekszejev Tamara viaskodik magyarként.

– Nagyon jól érzem magam, nagyon várom a vk-döntőt. Jó reményekkel tekintek előre – mosolygott a verseny előtti napon a 31 esztendős Alekszejev Tamara, aki továbbra is versenyben a tokiói olimpián való részvételért. – Szófiában a lövészetem nem ment igazán, így az elmúlt három hétben leginkább erre a számra fókuszáltunk. Kevés volt ez az idő, de remélem, hogy jobban lövök majd. A koncentrációt kellett fejlesztenem, hogy ne figyeljek másra lövészet közben. Az utóbbi időben ha magamra figyeltem, akkor is érzékeltem, hogy más jobban lő, s elkezdtem kapkodni. Jöttek a hibás lövések, ami sok időt elvesz. Gyakoroltuk a koncentrációt, s pontosítottuk a lövés technikáját is. Az utóbbi időben nem igazán volt lövőedzőm, így most Papanitz Zoltántól és Karácsony Gyulától kaptam segítséget.

A koncentráció a testi, lelki, szellemi figyelem és fegyelem egysége. Tamarának jókor jött a segítség.

– Sűrűn jártam Kárpáti Róberthez Székesfehérváron, aki többek között Szilágyi Áron sportpszichológusa is. Korábban úgy gondoltam, hogy nekem nincs szükségem sportpszichológusra, de nagyon sokat segített.

Alekszejev a legutolsó versenyen, a szófiai vk-futamon hatodik lett.

– Előre aláírtam volna, azonban annak tudatában kicsit bosszant, hogy tudom, lehetett volna jobb is, mert a lövészetet elszúrtam. Van bennem egy kicsi tüske, de hogy őszinte legyek, a hatodik helyet most is aláírnám előre. Az már minden bizonnyal elég lenne az olimpiai kvótához.

A fehérvári vk-döntőn, valamint a kairói világbajnokságon szerzett pontok másfélszeres szorzóval bírnak, s ha Tamara mindkét viadalon jó helyen zárna, biztos a kvótája.

A lövészetén dolgozik, a többi száma rendben van.

– Kedden volt még egy intenzív futóedzésem, érzésre nem volt olyan jó, de az idő igen. Azért dolgozunk, hogy a szükséges időt akkor is meg tudjam futni, ha nem vagyok jó formában. Nagyon sok az új ló a pesti lovak között, nagyjából ismerem őket, de miután hazai versenyen vagyunk, az edzők az összes lóról tudnak információt adni, tudnak majd segíteni, hogy mire kell figyelnem – beszélt a számok rejtelmeiről Alekszejev Tamara.

A fehérvári válogatott pentatlonisták közül Demeter Bence és Kovács Sarolta már rendelkezik olimpiai kavlifikációval. A fehérvári vk-döntőn Demeter azért nem indulhat, mert csak két világkupa-futamon állt rajthoz idén, míg Saci térdműtétje után a héten kezdte el az edzésmunkát.