Aki mindent tud a kéziről – A 71. évét hamarosan betöltő Madár Imre továbbra is hű a sportághoz

Idén ünnepli alapításának huszadik évfordulóját az Alba Regia Kézilabda Sportegyesület, a jeles alkalomból a klub és a város képviselői köszöntötték az érintetteket. Az elismerésből kijutott a fehérvári kézilabda megmentésében elévülhetetlen érdemeket szerző Madár Imrének is.

Östör Annamária, a város egészségügyi és sporttanácsnoka emlékeztetett: Madár Imre nem véletlenül kapta meg a Székesfehérvár Sportjáért díjat. A korábbi klubelnök Halmai Csaba Imre bácsi edzői kvalitását méltatta, míg a jelenlegi elnök Németh István nemes egyszerűséggel úgy jellemezte a válogatott játékosok sorát kinevelő szakembert, mint aki mindent tud a kézilabdáról.

Nem akármilyen történet tartozik az Alba Regia KSE megszületéséhez. 1999-ben anyagi okok miatt megszűnt a Honvéd Szondi SE kézilabda szakosztálya, a sportágért rajongó fehérváriak azonban nem maradtak kézilabda nélkül.

– A Honvédség vezetői elhívtak minket a Tiszti Klubba egy búcsúvacsorára. Jöttek a tábornokok, akik tisztességes módon bejelentették a kézilabda szakosztály megszűnését. A játékosok elköszöntek, már kint voltak az étteremből, amikor én utánuk kiabáltam, hogy jöjjenek vissza. Közöltem velük, hogy saját magam fogom felvállalni a feladatot, szóltam Gyűrűs László barátomnak, és együtt nekiláttunk a fehérvári férfi kézilabda megmentésének – emlékezett vissza Madár Imre, aki Grőber Mátyás vezetőedzőt segítve a mai napig a csapat minden mérkőzésén ott ül a kispadon.

A sikerek útján

Az ARKSE fennállásának első évében rögtön megnyerte az NB II-es bajnokságot, a két évtized alatt pedig a fehérvári alakulat egy ezüst mellett két bronzérmet is szerzett az NB I/B-ben. A számos siker mellett több hullámvölgy is akadt, de Madár Imrét az akarata és a hite sosem hagyta el. Az egyik ilyen hullámvölgy csúcsán még az első osztályú indulás is karnyújtásnyi távolságra került az együttestől.

– A legszebb pillanat az NB I/B-s ezüstérem megszerzése volt. Olyan kiváló csapattal rendelkeztünk, hogy a szövetségből felkértek minket az NB I-ben való indulásra, ezt azonban sajnos anyagi okok miatt már nem tudtuk vállalni.

Vissza a harmadosztályba

A klub közelmúltja már nem annyira fényes, a 2016/17-es idényt követően az Alba kipottyant az NB I/B-ből, a székesfehérváriak azóta is a harmadosztályú bajnokságban vitézkednek.

– A legnagyobb csalódás az NB I/B-ből való kiesésünk átélése, főleg annak a tükrében, hogy sokáig stabil csapat voltunk a másodosztályban, az önkormányzat minden feltételt biztosított a szereplésünkhöz. A legrosszabb az egészben, hogy csakis rajtunk múlt a búcsú, mást nem okolhatunk miatta – mondta a klub tiszteletbeli elnöke.

A 2016 őszétől Alba-MÁV-Előre SC néven szereplő klub tavaly ezüstérmet szerzett az NB II Északi csoportjában, reményeink szerint már nem kell sokat várni, hogy újra NB I/B-s férfi kézilabdacsapata legyen a városnak.