Agresszívabban kell bunyózniuk a ringben

A Varkocs Box Club két ökölvívója is kötelek közé lépett a világ egyik legrangosabb klubviadalán, az írországi Monkstown Cupon. Balogh Bálint egészen a fináléig menetelt.

A világ legnagyobb klubversenyén, melyen tavaly még 900-an húztak kesztyűt, idén már limitálták a nevezők létszámát, így 500 ökölvívó lépett szorítóba a Monkstown Cup-on, Dublinban.

Tóth Adrián serdülő 62 kg-ban egy ír bunyóssal találkozott a selejtezőben, s hiába bokszolt ügyesen a magyar legény, nem volt elég agresszív. Ellenfele erőszakossága elsöprő volt, a 14 éves, fehérvári Tóth nem tudott felülkerekedni rajta. Ellenben, ha már téttel bíró ökölcsaták nélkül maradt, edzőmérkőzésen bokszolt egy nála egy súlycsoporttal nagyobb és egy évvel idősebb írrel, akit éppen agresszivitásával kényszerített megadásra – eltörte az orrát.

A juniorok 60 kilogrammos súlycsoportjában Balogh Bálint a selejtezőben egy skót fiúval csapott össze. Nem volt könnyű dolga a fehérvári varkocsos Baloghnak, nehéz, véres mérkőzést vívott, ütései nyomán riválisa arca vérben úszott. Azonban az erős, mokány felépítésű glasgow-i öklöző nem adta könnyen a bőrét, Balogh egyhangú pontozással győzte le. Másnap egy ír sráccal csapott össze a fehérvári fiú, de a 15 éves Balogh Bálint itt nem bízta a döntést a versenybírókra, a második menetben kiütötte ellenfelét. A harmadik versenynapon, a döntőben is egy jól képzett írrel találkozott. Írországban komoly hagyománya van az ökölvívásnak, ráadásul már a gyerekkorban építik a versenyzők önbizalmát a körítéssel. Balogh ellenfele is bevonulózenére, saját névvel ellátott dresszben és köpenyben érkezett a ringbe. S a bunyója is duzzadt a magabiztosságtól, de a Varkocs Box Club tehetsége sem tétlenkedett. Élvezetes mérkőzést vívtak, melynek végén megosztott pontozással a dublini bunyós kezét emelték magasba.

– Jó hangulatú verseny volt, megtiszteltetés, hogy ott lehettünk a világ egyik legnagyobb klubversenyén – fogalmazott Turós Arnold, a Varkocs BC vezetőedzője. – Fontos tapasztalat, hogy a brit ökölvívók egy betyár banda. Nagyon jól képzettek a versenyzők, ugyanakkor rettentő akaratosak, erőszakosak is, óriási önbizalommal rendelkeznek. Ebben is fejlődnie kell a magyar ökölvívásnak, hogy nem nyomjuk el a versenyzőket, hanem erősítsük lelki tartásukat.