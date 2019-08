Agárdra tekint az egész megye

A 3. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. augusztus 31., 16.30

Sárbogárd SE (4.)–Ikarus-Maroshegy (13.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: Nagyon masszívan védekezett a Kisláng legutóbb, és kihasznált minden olyan lehetőséget, amelyet a hazai pálya kínált. Fegyelmezetten, sokszor tíz emberrel védekeztek, és nem is tudtuk feltörni a védelmüket. Nem voltunk türelmesek a játékban, erőltettük a befejezéseket, jobban meg kellett volna járatnunk a labdát a támadó harmadban. Sajnálom, mert győzelmi gondolatokkal mentünk Kislángra, de ez az a párosítás, amelyben soha nem mehetünk biztosra, hiszen tavaly is mindkét mérkőzésen megosztoztunk a pontokon. Fájdalmas, de azt kell mondanom, hogy igazságos döntetlen született. Az alapozásunk jól sikerült, jól is erősítettünk. Sok minden adva van ahhoz most, hogy a jó erőkből álló Ikarust – amelyet tisztelek és becsülök – legyőzzük szép játékkal. Itthon szeretnénk tartani a három pontot, és erre van is esélyünk. A sérültek és a betegek nem jöttek rendbe, ráadásul növekedett a számuk, mert egyik meghatározó játékosunk, Bezerédi Ádám is betegséggel küzd. Nem tudom még, hogy tudok-e rá számítani szombaton, remélem, hogy igen. Németh Kristóf elkezdte az edzéseket, már velünk mozog, sajnos azonban újabb sérültünk lett, a fiatal Gráczer Bálint. Ahogy a tavasz rettentően nehéz volt a sérülések miatt, éppen ezért bizakodom abban, hogy át tudjuk hidalni ezt a periódust, mivel bővebb a keretünk, mint korábban.

Flavus Velence (7.)–Főnix FC-Baracska (8.)

Oláh Attila, a Flavus Velence vezetőedzője: Mindenképpen le szeretnénk győzni a Főnixet, főleg azért, hogy a sárosdi vereséget kijavítsuk. Igazság szerint ott nekünk állt a zászló, de sajnos a második félidőben elrontottuk. Minden kétséget kizáróan jó csapat a Főnix, képzett játékosokból áll, egyénileg jól ötvözik a fiatalságot és a rutint. Természetesen hazai pályán minden csapat ellen győzelemre játszunk, így ezúttal is, és egy jó mérkőzésen bízom a sikerben. Van egy-két hiányzónk, gondolok itt Sowunmi Attilára, aki a támadójátékunkon lendíthetne, de munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud a csapat rendelkezésére állni. Összességében bő a keretünk, ugyanakkor azt kell mondanom, hogy nincsen pótolhatatlan ember, mindenki megkapja a lehetőséget, aki ezzel élni szeretne.

Bodajk SE (11.)–Tordas FÉSZ Zrt. (6.)

Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: Egyértelmű, hogy meg kell tanulnunk nyerni az első osztályban. Az első két fordulóban benne volt a játékunkban a pont vagy a pontok szerzése, de sajnos a rutintalanságunk miatt még nem sikerült. Viszont, hogy ezen javítsunk, hétről hétre ilyen meccseket kell játszanunk, és akkor annyi tapasztalatot gyűjtünk, hogy ebben az osztályban is megtanulunk nyerni. A Tordas jó csapat, évek óta itt van az első osztályban, de nem lehet más célunk, mint hogy megszerezzük az első győzelmünket és pontjainkat. Nem szeretnénk belépni ugyanabba a gödörbe, amelyikben egyszer már voltunk, feltétlenül okulnunk kell belőle. Egy-két sérült játékosunk van, ám ettől függetlenül teljes lesz a keretünk.

2019. szeptember 1., 16.30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)–Sárosd Kronos Sport (9.)

Balogh Zsolt, a Gárdony-­Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: Láttam az Ikarus csapatát a Velence ellen is játszani, úgy érzem, hogy a múlt héten nem egy rossz csapat otthonából sikerült elhoznunk a három pontot, szerintem megérdemelten. Többet tettünk a sikerért, jól is játszottunk, de még azért van hova fejlődni. Tovább kell csiszolni a játékunkat, és amit játszani szeretnénk, azt minél hosszabb időre ki kell tolnunk. Arra kell törekedni, hogy ez megvalósuljon, és kilencven percig működjön. A Sárosdot még nem láttam idén, de azzal tisztában vagyok, hogy legutóbb egy „harakiri” mérkőzést játszottak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tavalyi második helyezettel kell felvennünk a harcot, ám hazai környezetben minden mérkőzést szeretnénk és meg akarunk nyerni. Remélem, jó meccs kerekedik ebből, és a végén mi jövünk majd ki győztesen. Kétségtelen, hogy jó ránézni a tabellára, ám még nagyon sok van hátra, borzasztóan az elején vagyunk a bajnokságnak, úgyhogy dolgozunk, és próbálunk hétről hétre minél többet hozzátenni. Bízunk abban, hogy minél tovább tart ez a remek teljesítmény. Most abban a helyzetben vagyok szerencsére, hogy mind a húsz játékosom harcra képes, így aztán lesz, akit ki kell hagynom a keretből, de ez feltétlenül jót tesz az egészséges versenyszellemnek.

Ercsi Kinizsi SE (14.)–Kisláng-Telmex SE (10.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi SE vezetőedzője: Mit lehet ilyenkor mondani? Semmi jót… Természetesen történt elbeszélgetés az öltözőben a vereségek után, de sajnos most rossz passzban van a csapat. Fogalmunk sincs, hogy mi okozta ezt a hullámvölgyet. Edz a csapat rendesen, teszi a dolgát mindenki, és még sincs valami rendben. Mondhatjuk azt is, hogy megmagyarázhatatlan. Pályafutásom során ilyennel nem találkoztam, mert az utánpótlásban tevékenykedve nem voltak ilyen problémáim. Abban bízom, hogy ebből a spirálból a lehető leghamarabb kilábalunk. Két belső védőnk sérült, jó lenne, ha a mérkőzésig felépülnének. Egy siker feltétlenül megindítana bennünket felfelé, a Kisláng azonban veszélyes ellenfél, hiszen a Sárbogárd ellen is otthon tartott egy pontot. Veszélyesek mindenkire, akár idegenben, akár otthon lépnek pályára.

2019. szeptember 1., 18.00

Móri SE (2.)–Lajoskomárom (3.)

Petres Tamás, a Móri SE vezetőedzője: Szépen alakul a játékunk, remélem, nem kiabálom el, hogy fajsúlyosabb csapat vagyunk a tavalyihoz képest. Sokat léptünk előre, de még mindig van egy-két olyan játékos, aki sérüléssel bajlódik. Jó lenne, ha minél hamarabb rendelkezésre állnának, és akkor tényleg egy nagyon erős Mórt láthatnak a szurkolók. Egyszerű a képlet, minden mérkőzést meg akarunk nyerni! Bízom abban, hogy ebből minél nagyobb szám realizálódik. Korai még bármit is mondani, mindössze két forduló ment le. Annak örülök, hogy jó a társaság, vevők arra, amit szeretnék, amit kérek tőlük. Nagyon remélem, hogy az a jókedv, amelyet tapasztalok, minél tovább épít majd bennünket, és hozzásegít a jó eredményekhez. Erre lehet alapozni, úgy érzem, hogy az idegenbeli mérkőzések lesznek majd a döntőek és veszélyesek. Sajnos több pályán nagyon rossz körülményekkel kell szembesülnünk, ami a megyei első osztályhoz méltatlan. Nem engednék olyan csapatot indítani, amelynek a pályája alkalmatlan arra, hogy futballozni lehessen rajta. Tavaly ebből kifolyólag rengeteg pontot vesztettünk!

2019. szeptember 25., 16.00

Enying (12.)–Martonvásár SK (5.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: Nehéz mérkőzésre számítunk, annál is inkább, mert egyébként is eléggé megterhelő időszakon megy át a csapat lelkileg a játékostársuk elvesztése miatt. Mindenképpen arra törekszünk, hogy minél jobban ösztönözzük a csapatot, de még nem mindenkinél sikerült ezt elérni. Természetesen akik közelebb álltak Boda Tamáshoz, ők még nehezebben tudnak továbblépni, és feldolgozni a tragédiát. Szerintem még jó néhány hét el fog telni addig, amíg az egész csapatnak ez sikerül. Ettől függetlenül edzésről edzésre javul a helyzet ebből a szempontból. Boda Tamásért is játszik a majd a csapat, mindent meg fogunk tenni azért, hogy jó játékkal itthon tartsuk a három pontot. A jó szereplésre és sikerre szükségünk is lenne, hiszen bele kell lendülnünk, és magunkra kell találnunk!

A beszélgetés után dőlt el, hogy az Enying csapata elhalasztja mérkőzését.