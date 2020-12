Adventi várakozások a hokisoknál

A héten két idegenbeli és egy hazai mérkőzéssel folytatódik a Hydro Fehérvár AV19 programja az ICE hokiligában. A szerdai linzi fellépés előestéjén ismét online szurkolói fórumot tartott a klub. Bejelentették Michael Ouzas távozását és Jaroslav Janus szerződéshosszabbítását.

A klub fontosnak tartja a kapcsolattartást a szurkolókkal, hiszen Gál Péter Pál elnök és Szélig Viktor általános menedzser rendszeresen áll rendelkezésre élőben az interneten. Annál is inkább, mivel a járványügyi korlátozások miatt továbbra is távol kell, hogy maradjanak a szurkolók. A bérletesek továbbra is ingyenesen nézhetik a mérkőzések internetes közvetítését!

Ami a klub helyzetét illeti: a klub vesztesége kilenc számjegyű. De vizsgálják új játékosok szerződtetésének lehetőségét, Szélig Viktor szíve szerint – bár a csapat jól teszi a dolgát – a védelembe és a harmadik-negyedik sor támadószekciójába igazolna.

Egy sarkalatos kérdés végére pont került. A sérüléssel bajlódó Michael Ouzas szinte egyáltalán nem állhatott csapata rendelkezésére a szezonban. Kétséges az agyrázkódást szenvedő kapus visszatérésének időpontja, ezért a kanadaival folynak az egyeztetések az elválásról. Ugyanakkor a döntően stabilan teljesítő Jaroslav Janus meghosszabbította egyhónapos kontraktusát az idény végéig! A klubnál bíznak abban, hogy a rutinos szlovák jó párost alkot Kornakker Dániellel.

Sérültjeinek egy részére még egy darabig nem számíthat az AV19: Sarauer lábcsonttörése után várhatóan január közepén térhet vissza, Horváth Milán regenerációjához még legalább két hét szükséges, viszont Szabó Dániel és Toni Kähkönen már edz.

A rövid távú cél, hogy a nyeretlenségi szériából kijöjjön a csapat.

– Jól kezdődött a szezon, de most olyan ötös széria jött, amikor csak egy pontot tudtunk szerezni. Egy normális szezonban is nehéz a programunk, csak egy csapat, a Dornbirn utazik többet nálunk. A rossz sorozatban a sok utazás, a rövidebb pad és a formaingadozás is közrejátszott. Ez egy jó társaság, bízom benne, hogy hamar megtalálja a helyes utat. Fontos, hogy a szezon végére, az érdemi részére tudjunk olyan játékot produkálni, ami benne van ebben a csapatban – mondta Szélig Viktor.

Az ötödik helyen álló AV19 ma este hatkor a sereghajtó Linz otthonában lép jégre.