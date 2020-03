A ZTE igazgatója, Sallói István reményei szerint június végéig minden lezárható

A ZTE FC sportigazgatója, Sallói István szerint a jelenlegi helyzet nem könnyű a sport világában élőknek. Reméli, júniusban ismét pattog a labda a pályákon.

A drukkerek imádták a játékát. Vidiben mutatkozott be az élvonalban, majd lett válogatott, első meccsén Ungváron, Ukrajna ellen azonnal betalált a nemzeti együttesben. Játszott Kispesten, légióskodott Izraelben, majd sportvezető lett. A válogatottnál helyezkedett el technikai vezetőként, aztán ügyvezetőként és sportigazgatóként irányított klubokat. Másfél éve a Zalaegerszeg sportigazgatója.

Volt egy ötlete a közelmúltban, aminek az volt a lényege, hogy hermetikusan lezárnak egy szállodát a fővárosban, valamint egy stadiont, ahol lejátsszák a bajnokságból hátralevő fordulókat. Meredek gondolat volt, nem is követte megvalósítás.

– A futballban mindenki abban érdekelt, hogy befejeződjön a bajnokság, természetesen a csapatom, a ZTE is. Nem mostani az ötlet, akkor pattant ki a fejemből, amikor a koronavírus még nem öltött ilyen méreteket. Próbáltam megvizsgálni minden lehetőséget, akármennyire vad is, miként lehet befejezni a 2019-20-as szezont. Akkor még nem volt ennyire katasztrofális a helyzet. Az volt a tervem, minden csapat bevonul egy hermetikusan elzárt szállodába, onnan jár edzésre, meccsre, senkivel nem érintkezik, amolyan edzőtábor jellege lett volna. Ez végül ott maradt a tervezőasztalon, a technikai részleteket ki kellett volna dolgozni, ez akkor lett volna működőképes, amikor még egyetlen sportolónak sem volt tünete, viszont érzékelni lehetett, rövidesen félbeszakadhatnak a bajnokságok. A most kialakult helyzet felvet jogi, gazdasági, szakmai, morális, emberi kérdéseket is, amelyeket figyelembe kell venni. Szakmailag és élettanilag van egy szűk intervallum, amíg a csapatok az újrakezdést követően, rögtön tétmeccseket vívhattak volna. Nyolc meccs van még a bajnokságból, négy hét alatt lezavartuk volna az egészet, szerda-szombat ritmusban.

Persze, itt is felmerül, hogy mi van akkor, ha kiderül, valaki vírusos, bár nem veszi észre, tünetmentes, de hordozó. Azonnal megálljt parancsoltak volna.

– Tisztában voltam azzal, hogy ennek a modellnek van gyenge pontja, például az orvosi ellátás, ugyanis rájuk most másutt van sokkal nagyobb szükség. Nagy kérdés lett volna, a közönség hogyan éli meg, hogy kizárják őket a meccsnézésből. Nyilvánvalóan az országban most a legfontosabb a vírus terjedésének megállítása, illetve lassítása. Döntő a munkahelyek védelme, aztán következik a sorban a sport is, amely egyre komolyabb tétel. Ha vannak meccsek, akkor közvetítés is van, szerencsejáték is, így a sport is generál gazdasági aktivitást.

Ön betartja a szabályokat, otthon marad?

– Igen, mivel egyébként pörgős életet élek, nem olyan egyszerű otthon ülni, nézem a híreket, figyelem a történéseket, de a mozgásom döntően annyi, hogy átmegyek egyik szobából a másikba.

Érthető, hogy be akarja fejezni az NB I-es pontvadászatot, hiszen kieső helyen áll a ZTE, ha most van vége, búcsúznak a legmagasabb osztálytól, pedig az utóbbi meccseken remekelnek.

– Én nem csak a mi klubunk érdekeit nézem, bár természetesen ez is nagyon fontos, hanem a magyar labdarúgás egészét veszem alapul, azon gondolkodom, hogy a labdarúgásunknak mi lenne a jó a jelen helyzetben. Egy biztos, hetekre biztosan leáll minden, ráadásul senki nem tudja, mikor jöhet a folytatás. Ha majd újrakezdjük, nem lesz egyszerű, de meg kell próbálni megtalálni a legjobb megoldást. Nekünk nagyon rosszkor jött a szünet, ugyanis lendületbe jöttünk, öt meccsből hármat megnyertünk, utolértük a mezőnyt. Úgy gondolom, a keretünk elég erős ahhoz, hogy kivívja a bennmaradást.

Akadtak sportágak, több is, amely két hete bejelentette, azonnal hatállyal vége, nem hirdetnek bajnokot, nincs feljutó és kieső sem. Ez elképzelhető a fociban is? Főleg akkor, ha a járvány nem hajlandó alábbhagyni.

– Mindenki találgat, mikor lesz vége, én a bajnokság folytatása mellett vagyok, bár a részleteket valóban ki kell dolgozni. Én is abban reménykedem, hogy egy-két hónap alatt lezajlik ez az egész, és május közepén elkezdhetnek edzeni a csapatok, június elején pedig folytatódhat a pontvadászat, valamint lejátszásra kerülnek a Magyar Kupa meccsei is. De még nem lehet látni, hol a vége. Ha a vírus nem áll meg, vagy a terjedése nem lassul rohamosan, azt jelenti, június elején nincs kezdés. Ebből viszont az következik, ha június 30-ig nem lehet befejezni a szezont, alternatív megoldások kellenek.

Kitolják a kezdést július közepére. Az Eb-t, ami befolyásolta a nyári forgatókönyveket, elcsúsztatták 2012-re.

– Ez igaz, de minden klubnál vannak olyan játékosok, akiknek a szerződése lejár június 30-án. Persze, lehet újabb két hétre, egy hónapra megállapodni, de ez ismét felvet kérdéseket, viszont jó lenne az első, nyári hónap végén bajnokot hirdetni. Ha június közepén indulhat újra a bajnokság, akkor már csak hatalmas hajrával, kétnaponta vívott meccsekkel lehetne befejezni a bajnokságot, vagy meghosszabbítani a szezont, vagy törölni a bajnokságot.

A ZTE-nek ez pont jó lenne, ugyanis nincs bajnok és nincs kieső sem.

– Ismétlem, ha csak a munkáltatómat nézném, valóban ez lenne a szerencsés, mint ahogy a Kaposvár számára is. De szerintem nálunk nem ez a jó megoldás, hanem az, hogy nincs kieső, viszont mondjuk kettő vagy négy csapat feljön az NB II-ből, és 14-16 csapattal kezdődik a nyártól az NB I-es bajnokság.

Viszont az MLSZ vezetése mindig jelezi, nem terveznek változást, marad a 12 együttes, mert a magyar gazdaság ennyit bír el.

– Igen, valóban nincs szó bővítésről az elkövetkező években, bár én a 16 csapatos NB I híve vagyok. Ettől függetlenül olyan megoldást kell keresni, amely mindenki számára korrekt és elfogadható, mert ha a jelen állást rögzítve alakítanák ki a következő szezon szereplőit, azt mi éreznénk igazságtalannak. Ha viszont törölnék az eredményeket és újraindítanák a bajnokságokat, akkor, mit érezne az MTK? A kék-fehérek 12 pontos előnnyel állnak a harmadik nem feljutó hely előtt és vezetik a második vonal küzdelmeit. Ismétlem, ha nem megy végig a szezon, nagyon nehéz lesz mindenki számára korrekt és vállalható megoldást találni. De hogy a világ futballjából is mondjak példát, a tavalyi BL-győztes Liverpool toronymagasan vezeti a ligát, két győzelemre vannak az aranytól, ha nem megy végig a bajnokság, nem lehetnek bajnokok, amire harminc éve várnak. Szóval, mindenütt vannak kérdőjelek és lehet, hogy a FIFA, UEFA beavatkozása kell, hogy egységes döntés legyen minden bajnokságban.

Két hete az MK-negyeddöntők még lementek nézők előtt, aztán jött a zártkapus hétvége, majd a leállás. Gondolta, hogy ilyen gyorsan történik minden?

-Lehetett volna ez csak egy országra jellemző probléma, ami nem terjed át mindenhova, de a napok múltával érezhető volt, hogy ebből világjárvány lesz. Lett is. A zártkapus meccset mindenki lejátszotta, ami rövidtávon megoldás lehet, ám hosszún nem. A nézők előtt vívott meccsekkel az iparág működőképessége megmaradna, ám a jellege változna, ugyanis a nézőkért van. De az a legrosszabb, ha az üzletágat teljesen bezárod, annál jobb, ha van foci, ami követhető tévén keresztül. Ám néhány mérkőzés lejátszása után a drukkerek nélküli derbiknek nincs értelme.

Fia, Sallói Dániel négy éve az Egyesült Államokban, Kansas Cityben futballozik. Bár az országos gócpont New York, nyilván gyermekét is érinti a karantén.

– Márciusban kezdtek, két forduló ment le az amerikai bajnokságból, az MLS-ből, ahol idén még nem lépett pályára, tehát neki nem feltétlenül jött rosszul a szünet. Az ő rendszerük más, naptári év szerint futballoznak, nyári szünet nélkül. Őket a december szorítja be, akadnak városok, ahol az időjárás, a tél miatt már nem lehet focizni. Az alapszakasz október első hétvégén zárul, majd jön a rájátszás, november elején fejeződik be a pontvadászat. A csapat nem edz, Dani csak az üzletekbe megy ki vásárolni, az utcán mozoghat a lakóhelye környékén. Ha nem javul a helyzet, Kansasben is bevezethetik a kijárási tilalmat, ezt is kilátásba helyezték. A lányom, Panka is ugyanabban a városban él, másfél éve a klub akadémiáján felel a közösségi médiáért. Mindketten imádják az Egyesült Államokat és a várost, de ez a helyzet természetesen egyiküknek sem jó. A lányom otthonról dolgozik, a fiam egyénre szabott edzéstervet kapott, polar órával, egyedül fut, valamint erősítő gyakorlatokat végez. Ugyanúgy zajlik ez, mint a világ bármely futballklubjánál, a magyar egyesületeknél is.