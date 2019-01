A Znojmo frissebb játékkal gyűrte le a csütörtökön még MK-meccset játszó Volánt

Alig, hogy nagy csatában lebirkózta a DVTK-t a Fehérvár AV19 jégkorong csapata a Magyar Kupa elődöntőjében, máris fontos mérkőzést kellett vívnia az EBEL 35. fordulójában.

Nem kímélte a Magyar Jégkorong Szövetség a honi hoki legjobb csapatait. Még 24 óra sem telt el, hogy a Magyar Kupa elődöntőjében harcolt a Volán a DVTK-val, a MAC pedig a Fradival, a Ferencvároson kívül minden csapat jégre korcsolyázott saját pontvadészatában, a MAC és a Jegesmedvék a szlovák Tipsport Ligában, a Fehérvár pedig az EBEL-ben. Mégpedig az Orli Znojmo ellen. Kellettek a pontok, hogy a legutóbbi két vereség után újra a Linz nyomába eredjen a Volán, és Sárvári László, az Alba Volán SC szolgálatában 44 éve dolgozó sportvezető ünnepélyes korongbedobása után a kék-fehérek iramodtak rohamra. Olyannyira, hogy a meccs első emberelőnyét a kétmeccses büntetését letöltő Anze Kuralt váltotta gólra. Sarauer alavonalról visszatett pakkját vágta közelről a hálóba a szlovén legény a 3. percben, 1-0. Még 5 perc sem telt el, mikor Reisz egy csel után tálalt a kéztöréséből felépült Arttu Luttinen elé, aki Lassila kapus jobbján emelte a korongot a kapuba, 2-0. A Znojmo nem roskadt össze, a játékrész közepén egy impozáns és lendületes támadás végén Kujawinski mattolta Carruth kapust, 2-1. Sőt, Kujawinski a 14. percben is begyötört egy korongot Carruth mamutja alatt, de sokáig örömködhettek a csehek, mert azonnal válaszolt a Volán: Erdély még szabályos keretek között foglalta le a Znojmo kapusát, Zach Phillips pedig könnyedén emelt a hálóba, 3-2.

A vendégek a 15. percben gondolták úgy, hogy tovább kapaszkodnak, Kalus zárt pontosan egy támadást, 3-3. Ráadásul ez sem volt elég, Luciani kékvonalas emelését nézte el a fehérvári portás, a hóna alatt csorgott be a pakk, 3-4. A mozgalmas harmadot Sofron és Luciani bunyúja zárta, majd a második periódusra áthúzódó fórral élni tudtak a fehérváriak. A 22. percben Harty és Hári ütőjén táncolt a pakk, Sarauer pedig az alapvonalról tálat középre, az érkező bekk, Szabó Dániel pedig a keresztvas alá emelt, 4-4. A harmad nagy részében a csehek szövögették támadásaikat, Carruth bravúrok sorát mutatta be, s birkózni kellett a kapu előtt. A 34. percben aztán egy 4 a 3 elleni szituációval élt a Znojmo, Kalus éles szögből talált be, második góljával juttatta újra előnyhöz a vendégeket, 4-5.

A záró játékrészt nagy lendülettel kezdte a Volán, de vagy nem találták el a ketrecet a hazai támadók, vagy Lassila állt jó helyen. Egy emberelőnyt eltékozolt, egyet pedig kivédekezett a Fehérvár, s amikor támadt, főként távoli lövésekkel operált. Jól zárt és frissebben mozgott az Orli Znojmo. Az utolsó két percre levitte kapusát a Volán, ráadásul 44 másodpercig fórban – 6 a 4 ellen – hokizhatott, de a végén a mesterhármasig jutó Kalus üreskapus góllal zárta le a meccset, 4-6.

A most fáradtan játszó Fehérvár AV19 vasárnap 17.30-kor Linzben próbálhat javítani.

